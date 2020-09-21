MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Emekli diş hekimi, koronavirüse yenik düştü!
ABONE OL
21.09.2020 - 17:08 | | DHA

Emekli diş hekimi, koronavirüse yenik düştü!

Edirne’nin Keşan ilçesinde, emekli diş hekimi İrfan Yaylalı (84), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Emekli diş hekimi, koronavirüse yenik düştü!

Emekli diş hekimi İrfan Yaylalı, kuru öksürük, nefes darlığı ve yüksek ateş şikayetleriyle Keşan Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Sağlık durumu kötüleşen ve Covid-19 testi pozitif çıkan Yaylalı, tedaviye alındı.

Evli ve 2 çocuk babası Yaylalı, 20 gündür tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

İrfan Yaylalı'nın cenazesi, bugün kılınan namazın ardından Keşan Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

 

 

Esenyurt'ta zabıta ile seyyar satıcı arasındaki kavgaİstanbul Esenyurt'ta zabıta ve seyyar satıcılar arasında çıkan kavgada, 2'si zabıta 7 kişi yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bakan Kurum, Dünya Sıfır Emisyon Günü'nü kutladı

Bakan Kurum, Dünya Sıfır Emisyon Günü'nü kutladı

Milyonları ilgilendiriyor! Değişti, o maaşlar...

Milyonları ilgilendiriyor! Değişti, o maaşlar...

En sıra dışı ödül töreni! Sahiplerini böyle buldu

En sıra dışı ödül töreni! Sahiplerini böyle buldu

Koronavirüs tablosu bugün: 21 Eylül günlük koronavirüs tablosu Türkiye

Koronavirüs tablosu bugün: 21 Eylül günlük koronavirüs tablosu Türkiye

Sıradaki Haber