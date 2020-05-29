Emekli hâkim anne oğlunun avukatı oldu

32 yıllık emekli ceza hâkimi Nermin Ünsal, oğlu Aytaç Ünsal gözaltına alınınca avukatlığa başladı. Emekli olduktan sonra avukatlık ruhsatı aldığını ama dosya bakmadığını söyleyen Nermin Ünsal, “Oğlumun başına bu olay gelince avukatı olmaya karar verdim. İlk ve tek baktığım dosya oğlumun dosyası” dedi.



‘Değerlendirilmedi’



Oğlu avukat Aytaç Ünsal’ın 2017 yılının eylül ayında gözaltına alındığını belirten Nermin Ünsal şunları söyledi:

“Bize 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararı ve yakalama müzekkereleri gösterildi. O dönem KHK ile görevlerinden ihraç edilen Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’yı ziyaret ederek dışarıya bilgi sızdırdıkları iddia ediliyordu. Savcı ile çok görüşmek istedim ama mümkün olmadı. Daha sonra oğlum ‘DHKP-C örgüt üyesi olmak’tan tutuklandı. Bir yıl sonra tahliye edildi. Ancak aynı gün savcılığın itirazıyla tekrar tutuklandı. Yargılama sonunda 10 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Tek tanığın ifadesiyle 2 yıl 8 aydır hapiste. Düzgün yargılama yapılmadı. Deliller değerlendirilmeden taleplerimiz reddedildi. Aceleden bir cezalandırma duygusu vardı.”



‘Böyle şeylere karşıyız’



Nermin Ünsal şöyle devam etti: “Oğlum Aytaç Ünsal ölüm orucuna adil yargılanma istediği için girdi. 3 Şubat’ta süresiz açlık grevine başladı. Babasıyla 6 Şubat’ta cezaevine ziyarete gittiğimizde öğrendik. Bırakmasını istedik. ‘Sabret bu hukuksuzluk bir gün bitecek’ dedik. Biz aile olarak böyle şeylere karşıyız. Ölüm neyi çözmüştür? Ama ikna edemedik. Doğum gününde ölüm orucuna girdiğini öğrendik. Yıkıldık. Yarın çok geç olabilir. Onlar ölmeden dosyaları okunsun. Oğlum 85 kilodan 60 kiloya düştü. Dört ay oldu dosya Yargıtay’dan dönmedi. Yaşam Anayasa’yla güvence altına alınmış bir haktır. Artık bu adil yargılama talebimizin duyulmasını istiyoruz.”