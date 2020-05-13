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13.05.2020 - 09:51 |

Emekli maaşları bayram öncesi ödenecek mi 2020? Emekli maaşları ne zaman yatacak?

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala milyonlarca emekli vatandaş, maaşları için arayışa geçti. Emekli maaşları ne zaman yatacak sorusunun ardından, emekli maaşları bayram öncesi ödenecek mi 2020 merak konusu. Konuya ilişkin açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. İşte emeklileri sevindirecek o haber...

Emekli maaşları bayram öncesi ödenecek mi 2020? Emekli maaşları ne zaman yatacak?

24 Nisan 2020 tarihinde başlayan Ramazan ayı, 23 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek. Hemen ardından 24 Mayıs 2020 tarihinde Ramazan Bayramı başlayacak ve üç gün sürecek. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı!nın ve Ramazan Bayramı'nın emekli maaşlarının yatırılma tarihine denk gelmesi milyonlarca emekliyi meraklandırdı. Peki emekli maaşları bayram öncesi ödenecek mi 2020? Emekli maaşları ne zaman yatacak?

EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAM ÖNCESİ ÖDENECEK Mİ 2020?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafınfan yapılan açıklamaya göre emekli maaşları bayramdan önce ödenecek. Peki emekli maaşları ne zaman yatacak?

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 19 Mayıs'ın resmi tatil olması ve 24-25-26 Mayıs'ın Ramazan Bayramı'na denk gelmesi sebebiyle emekli aylığı ödemelerinin erkene alındığını aktardı.

Selçuk, "Emeklilerimizin aylıklarını öne çekerek 15-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırıyoruz." bilgisini paylaştı.

Buna göre, 4A (SSK) kapsamında olanlardan normalde ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs'ta; 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs'ta; 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs'ta emekli aylıkları ödenecek.

4B (Bağ-kur) kapsamındaki emeklilerin ve hak sahiplerinin ise aylıkları, ödeme günü 25, 26 olanlar için 21 Mayıs'ta; 27, 28 olanlar için de 22 Mayıs'ta hesaplarına yatırılacak.

 

 

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