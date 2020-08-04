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04.08.2020 - 13:29 | | DHA

Emekli madenciden ilginç maske! Herkes kendi canından sağlığından sorumlu

Zonguldak’ta, emekli maden işçisi Rıza Köroğlu (52) kendi tasarladığı sadece gözlerini açıkta bırakan bez maske ile ilgi çekti. Rıza Köroğlu, "Ben kendimi korumaya bakıyorum. Herkes kendi canından sağlığından sorumlu" dedi.

Emekli madenciden ilginç maske! Herkes kendi canından sağlığından sorumlu

Emekli maden işçisi Rıza Köroğlu, koronavirüs salgınına karşı kendi maskesini tasarladı. Köroğlu, şapkasına diktiği bezin göz deliklerini ince plastikle kapattı. Köroğlu, taktığı maskesiyle kent merkezinde halkın dikkatini çekti. Koronavirüse karşı halkın gerekli tedbirleri almadığı için bu şekilde maske takmaya karar verdiğini söyleyen Köroğlu, herkesi tedbirlere uymaya davet etti. İnsanların kendisine güldüğünü fakat bunu kendisini korumak için yaptığını anlatan Köroğlu, şöyle dedi:

"Bunu ben kendim diktim. İki saatte zor yaptım. Evde iki tane daha var. Maske beni boğuyor. Bende bunu yaptım. Evde çıkarırım bir tek. Çay içersem de böyle içiyorum. Dışarıda çay içmemeye de dikkat ediyorum. Bu yıkanacak şimdi yarın ötekini giyeceğim. Bu beni bunaltmıyor. Güneşten de koruyor hem de tehlikeden koruyor. Çok hasta olanlar var diye duydum. Ben kendimi korumaya bakıyorum. Herkes kendi canından sağlığından sorumlu. Çay içiyorlar 5-6 kişi bir araya gelerek. Adama söylüyoruz ama 'boşver' diyor bana. Herkes kendini korumalı."

 

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