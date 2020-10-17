Emekli öğretmenin altın dişlerini bile aldılar

Beşiktaş Gayrettepe Mahallesi'nde oturan 85 yaşındaki emekli öğretmen Sevda D. dün öğlen saatlerinde dolandırıcılar tarafından telefonla arandı. Dolandırıcılar, Sevda D.'ye kendilerini savcı olarak tanıtarak "FETÖ adınıza hat tanımladı. Evinizdeki altınları kontrol edeceğiz, terör örgütü altınlarıyla eşleşiyor mu?" diyerek evde bulunan altınları ve paraları hazırlamasını söyledi. Bunun üzerine Sevda D. evinde bulunan 8 adet altın kaplama diş, 10 adet altın, 1 adet kelepçe bilezik, 660 euro ve 6 bin doları poşetleyerek poşetin içine koyarak eve gelen dolandırıcıya teslim etti

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR



Telefon konuşmasını duyan komşuların ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler, olay yerine giderek altın ve para dolu poşetle apartman merdivenlerinden aşağı inen Ahmet N.'yi (19) ve dışarıda gözcülük yaptığı tespit edilen Abdullah U.'yu (18) yakalandı. İki dolandırıcılık şüphelisi Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerin "yağma" suçundan poliste kayıtları olduğu öğrenildi. İşlemleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden birinin "Yine dönüyoruz başa" dediği duyuldu

DOLANDIRILDIĞINA İNANMADI



Öte yandan emniyete ifade vermeye gelen Sevda D.'nin polis ekiplerine inanmadığı, dolandırıldığına zor ikna edildiği öğrenildi. 85 yaşındaki emekli öğretmenin ziynet eşyalarının ve paralarının kendisine teslim edildiği belirtildi.