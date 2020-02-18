Emekli promosyon ödemeleri ne zaman yapılacak? 2020 Emekli promosyon ücretleri belli oldu mu?

12,5 milyon emeklinin son günlerde en sık konuştuğu konu başlıkları arasında yer alan promosyon ödemelerinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Şubat ayı içerisinde sona erecek olan promosyon anlaşmasında 2020 yılında ne kadarlık bir artış yaşanacağı emekli vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devanm ediyor. Emekliler 2020 yılında yeni alacakları promosyon ücretlerini araştırmayı sürdürürken gözler SGK ve Bankalar arasında yapılacak olan yeni anlaşmaya çevrildi. Peki Emekli promosyon ödemeleri ne zaman başlayacak? Promosyon ücretlerine 2020 yılında ne kadar zam yapılacak?

2020 PROMOSYON ÜCRETLERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

2020 Promosyon ücretlerine ne kadar zam yapılacak sorusu 12,5 milyon emekli tarafından araştırılmaya devam ediyor. Konuya ilişkin henüz net bir açıklama yapılmazken SGK ve Bankalar arasında yürütülecek olan görüşmelerin ardından 2020 yılı emekli promosyon ücretleri de belli olacak

EMEKLİLER MASADA OLMAK İSTİYOR

Emekliler ise bu yılki görüşmelerde masada temsil edilmek istiyor. Yedi emekli derneğinden oluşan Türkiye Emekliler Platformu, SGK ile Türkiye Bankalar Birliği arasında yapılacak banka promosyonu görüşmelerinde yer alma talebinde bulundu. Geçen günlerde toplanan platformun dönem sözcüsü ve Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan, kamu çalışanlarına ödenen banka promosyonlarının emeklilere de emsal teşkil etmesi gerektiğini söyledi. Bankalardan çalışanlar ile emekliler arasında ayrım yapmamalarını isteyen Satılmış Çalışkan, “Banka promosyonları emeklilere çalışanlarla aynı oranda olmalı ve yıllık olarak ödenmeli. Bankaların da bu gerçeği görüp emeklilere tatmin edici bir miktarda katkı vermesi gerekiyor” diye konuştu.

ÜÇ YILLIĞINA 300-450 LİRA ARASINDA ÖDEME YAPILIYOR

SGK ile bankalar arasında 2017'de imzalanan protokolle emekliler ilk defa toplu olarak banka promosyonu almıştı. Üç yıl süreli promosyon miktarı, bin lira aylık alanlara 300, bin ile 2 bin lira arasında aylık alanlara 375, 2 bin lira üzeri aylık alanlara ise 450 lira olarak belirlenmişti.