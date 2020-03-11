Emekli promosyonu ne kadar, ne zaman yatacak? Bankalar emekli promosyon ücretlerini açıkladı! İşte o rakamlar

Emekli promosyonu haberleri son zamanlarda yoğun ilgi görüyor. Emekli vatandaşların merakla araştırdığı ve bilgi sahibi olmak istediğği emekli promosyonu haberlerinde son durum nedir? Emekli promosyonu 2020 ne kadar? Emekli promosyonu 2020 ne zaman yatacak? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu verecek? İşte emekli promosyonunu açıklayan bankalar...Halkbank, Garanti Bankası, Yapı Kredi, TEB, ING bank, ŞekerBank, Finansbank'ın emekli promosyonu 2020 hakkında bilinmesi gerekenler...

EMEKLİ PROMOSYONU 2020 NE ZAMAN YATACAK?

Emekli promosyon ödemeleri 1 Mart 2020 yılı itibariyle başladı. Promosyon alabilmek için emeklilerin maaşını aldıkları bankalara gidip 3 geçerli olan promosyon sözleşmesini imzalamaları gerekiyor.

EMEKLİ PROMOSYONU 2020 NE KADAR?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU 2020

1500 TL’ye kadar olan emeklilerimize 500 TL,

1500-2500 TL arasında olan emeklilerimize 625 TL,

2500 TL üstünde olanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılması kararlaştırıldı. Ödemeler anlaşmayı müteakiben peşin olarak yapılacaktır.

DENİZBANK EMEKLİPROMOSYONU 2020

DenizBank açıklamasına göre, emeklilere "Hürmetlerimizle" yaklaşımını sürdüren banka, Sosyal Güvenlik Kurumu ile imzaladığı protokol kapsamında maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma sözü veren emekli müşterilerine maaş miktarları ile orantılı olarak sırasıyla 1500 lira altı için 675, 1500-2 bin 500 lira arası için 850, 2 bin 500 lira ve üzeri için ise 1000 liraya varan nakit kazanma fırsatı sağlıyor.

HALKBANK EMEKLİ PROMOYONU 2020 NE KADAR?

Halkbank, emeklilere yönelik promosyon ödemesi uygulaması için Sosyal Güvenlik Kurumu ile protokol imzaladı.

Halkbank’ın promosyon tutarı, 1500 TL’ye kadar brüt maaşlarda 500 TL,

1500 TL-2 bin 500 TL arası brüt maaşlarda 625 TL, 2 bin 500 TL ve üstü brüt maaşlarda 750 TL olacak.

Ödemeler tek seferlik yapılacak, uygulamadan yararlanan emekliler maaşlarını 3 yıl boyunca Halkbank’tan alma taahhüdü verecek.

GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONU 2020 NE KADAR?

Garanti BBVA ve SGK arasında protokol imzalandı. Garanti BBVA,

1.500 liraya kadar emekli maaşı alanlara 800 lira, 1.500-2 bin 500 lira arasında emekli maaşı alanlara 1.000 lira,

2 bin 500 lira ve üstünde maaş alanlara ise 1.200 lira nakit promosyon ödemesi yapacak.

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU 2020 NE KADAR?

Yapı Kredi: Emekli maaşlarını 3 yıl Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren emekliler 1000 liraya varan nakit promosyon alabilecek. Banka Emeklilik Paketi ile Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Bireysel İnternet Şubesi ve ATM’lerden yapılan havalelerde ücret muafiyeti sunuyor. Ek olarak, ücretsiz düzenli ödeme talimatı verebilen emekli maaş müşterileri, TL birikimlerine özel 6 ay hoş geldin faizi alırken, bireysel ihtiyaç kredilerini kendilerine özel indirimli oranlarla kullanabiliyor. Yapı Kredi, emekli müşterilerine özel olarak sunduğu Medline acil sağlık hizmeti üyeliğiyle doktorlu kara ambulansı ve telefonla tıbbi danışmanlık hizmetlerini de 1 yıl boyunca ücretsiz sağlıyor.

TEB EMEKLİ PROMOSYONU 2020 NE KADAR?

Türk Ekonomi Bankası (TEB) maaşı 1.500 TL’ye kadar olan emeklilere 850 TL,

1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alanlara 1.125 TL,

2.500 TL’nin üstü maaşlılara da 1.250 TL promosyon verecek.

Yakınlarına tavsiye ederek TEB Emekli Bankacılığı Ailesi’ne katan müşterilere de kişi başına 150 TL, toplamda 1.500 TL’ye varan ödeme yapılacak.

Böylece, 2.500 TL’nin üzerindeki maaşını TEB’e taşıyarak 1.250 TL alan emekliler, 10 emekliyi TEB Emekli Bankacılığı Ailesi’ne katarak toplam tutarı 2.750 TL’ye çıkarabilecek. TEB kredi kartına başvuran emekli de bu kartla 30 Haziran’a kadar market harcamalarında 150 TL’ye varan indirim alıyor..

QNB Finansbank, emeklilere 1.250 TL'ye varan nakit kazanma fırsatı sunuyor. Ayrıca emekli tanıdıklarını yönlendirenlere, emekli başına 125 TL veriliyor.

ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2020 NE KADAR?

Şekerbank, maaşını taşıyan emeklilere maaş tutarlarına göre 375 ila 450 TL arasında değişen promosyon ödemeleri sunuyor. İki otomatik ödeme talimatı verenler 150 TL, emekli müşteri yönlendirenlere ise emekli başına 150 TL veriyor. Böylece toplamda 2 bin 100 TL'ye kadar promosyon sunuyor.

ING BANK EMEKLİ PROMOSYONU 2020 NE KADAR?

ING Bank, 450 TL'ye varan nakit promosyona ek olarak; Turuncu Ekstra ile 750 TL harcama yapılan her ay için 50 TL nakit promosyon veriyor. Böylece 3 yıl için ek 1.800 TL promosyon; toplamda 2 bin 250 TL'ye varan promosyon fırsatı sunuyor.