Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

Bayrama yaklaşırken Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin verileceği tarih gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. 1000 TL ikramiyenin temmuz ayında ödenmesi bekleniyor. Ramazan Bayramı ikramiyesi ise bu sene salgından dolayı erken verilmişti. Peki Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek?

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kurban Bayramı ikramiyeleri için de hazırlıklara başladı. Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos'ta kutlanacak. Arife günü 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor. Pazartesi gününden itibaren 27-30 Temmuz tarihleri arasında bu yılın ikinci ikramiyesinin yatırılması bekleniyor. Ödeme takvimine ilişkin kesin tarihi SGK duyuracak. Bu tarihe kadar emekli olanlar da ikramiye alabilecek.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

31 Temmuz Cuma Kurban Bayramının 1. günü

1 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramının 2. günü

2 Ağustos Pazar Kurban Bayramının 3. günü

3 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramının 4. günü