MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?
ABONE OL
06.07.2020 - 09:41 |

Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

Kurban Bayramı, temmuz ayının son gününde kutlanmaya başlayacak. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda her sene emeklilere ikramiye veriliyor. Milyonlarca emeklinin gözü Kurban Bayramı'nda verilecek olan ikramiyeye çevirdi. İşte 2020 Kurban Bayramı ikramiyesi ile ilgili detaylar...

Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

Bayrama yaklaşırken Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin verileceği tarih gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. 1000 TL ikramiyenin temmuz ayında ödenmesi bekleniyor. Ramazan Bayramı ikramiyesi ise bu sene salgından dolayı erken verilmişti. Peki Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek?

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kurban Bayramı ikramiyeleri için de hazırlıklara başladı. Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos'ta kutlanacak. Arife günü 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor. Pazartesi gününden itibaren 27-30 Temmuz tarihleri arasında bu yılın ikinci ikramiyesinin yatırılması bekleniyor. Ödeme takvimine ilişkin kesin tarihi SGK duyuracak. Bu tarihe kadar emekli olanlar da ikramiye alabilecek.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

31 Temmuz Cuma Kurban Bayramının 1. günü

1 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramının 2. günü

2 Ağustos Pazar Kurban Bayramının 3. günü

3 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramının 4. günü

Sosyal mesafesiz yolculuk! Minibüsten 35 yolcu çıktıYeni tip Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına dikkat çekilirken Esenyurt’ta polisin yaptığı uygulamada bir minibüsten 12 yerine 35 kişi çıktı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

KPSS ortaöğretim ve önlisans başvuruları başladı mı, ne zaman? Lisans başvuruları ile ilgili detaylar...

KPSS ortaöğretim ve önlisans başvuruları başladı mı, ne zaman? Lisans başvuruları ile ilgili detaylar...

Bankalar harekete geçti! Arabası olan herkes...

Bankalar harekete geçti! Arabası olan herkes...

İşte patlamanın olduğu fabrika!

İşte patlamanın olduğu fabrika!

Esenyurt'ta minibüsten 35 yolcu çıktı

Esenyurt'ta minibüsten 35 yolcu çıktı

Sıradaki Haber