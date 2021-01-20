Emekliliğe ve yıllık izne vize çıktı

Kovid-19 vakalarının Türkiye’de de görülmeye başlamasının hemen ardından izinleri iptal edilen sağlık personeline, ilerleyen süreçte 8 Haziran-27 Ekim 2020 arasında izin kullanabilme imkânı tanınmıştı. Ancak vakaların yeniden yükselişe geçtiği ekim ayında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzasıyla illere gönderilen genelge ile sağlık çalışanlarının izin kullanımları bir kez daha durduruldu. Ayrıca istifa ve emekliliye ayrılma hakları da askıya alındı. Dün alınan yeni tedbirlerle vaka sayılarında sağlanan düşüş ve kitlesel aşılamaya geçilmesinin ardından ise yaklaşık 1 yıldır Kovid-19 nedeniyle yoğun bir mesai yüküyle karşı karşıya sağlık çalışanlarını mutlu edecek iki gelişme yaşandı.



Koca’nın imzasıyla 81 ilin sağlık müdürlüğüne gönderilen yeni yazıya göre, sağlık çalışanlarına, kamu sağlık hizmetini aksatmayacak şekilde yıllık izin ve ücretsiz izin verilebilecek, emeklilik talebinde bulunanların işlemleri de yerine getirilecek. Personelin yıllık izin talepleri, kamu sağlık hizmetini aksatmayacak şekilde, Bakanlık merkez teşkilatında birim amirlerince, bakanlığın ilgili ve bağlı kuruluşlarında kuruluşun en üst amirince, illerde il sağlık müdürü, ilçelerde il sağlık müdürü ile istişare etmek suretiyle ilçe sağlık müdürü, toplum sağlığı merkezleri ve sağlık tesislerinde ise başkan ve başhekimliklerce değerlendirilerek, yerine getirilebilecek. Mevzuatta yerini bulan her türlü ücretsiz izin, talep halinde kamu sağlık hizmetini aksatmayacak şekilde personele kullandırılacak.



Başka kuruma geçiş...



Yazıya göre Devlet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca, radyoaktif ışınlarla çalışan personele verilmekle yükümlü olunan bir aylık sağlık izni (şua) kurum amirlerinin uygun görecekleri zamanlarda kullandırılacak. Sağlık tesislerinde görev yapmakta iken başka kamu kurum ve kuruluşlarına atama talep edip de ataması yapılan personelin, ayrılışı yapılmayacak, başka kamu kurum ve kuruluşlarına atanma talep eden personele bu süreçte muvafakat verilmeme uygulamasına da devam edilecek. Ancak, özel ve vakıf grubuna dahil üniversitelerin öğretim üyesi kadrolarına atanacak personel ile kamu kurum ve kuruluşlarının idareci pozisyonuna atanacak personel bu onayı alabilecek. Emeklilik talebinde bulunan personelin talepleri de karşılanarak, işlemleri yerine getirilecek.



Bu durumlar haricinde, Sağlık Bakanlığı’nın 27 Ekim genelgesi uyarınca, “her ne sebep olursa olsun bu süreçte görevinden çekilme” talebinde bulunan personelin mezkur talebi kabul edilmeyecek. Eşinin emekliye ayrılmasından kaynaklı atama, öğrenim durumuna dayalı atama, alt ve üst hizmet bölgelerine atama ile karşılıklı yer değiştirme ve engelli durumundan yapılacak atamalar da durdurulmuştu. Bu uygulama da devam edecek. Hamile personele ise, hamileliğin 24. haftasından 32. haftasına kadar izin verilecek.