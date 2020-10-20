Kadına şiddet, kadın cinayetlerine yönelik sosyal mesajlar verilmeye devam ediyor. Kanal D'nin beğeniyle takip edilen Yeni Hayat dizisinde Emine Bulut dahil tüm kadın şiddet mağdurları anıldı. İzleyiciler ise Emine Bulut hakkında arayışa geçti. Peki Emine Bulut kimdir, nasıl öldü? Emine Bulut'un katili ne kadar ceza aldı?

EMİNE BULUT KİMDİR, NASIL ÖLDÜ?

Kırıkkale’de 38 yaşındaki bir çocuk annesi Emine Bulut 18 Ağustos’ta, eski eşi Fedai Varan (43) tarafından kızlarının gözü önünde defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Emine Bulut’un bıçaklanmasının ardından son nefesinde “Ölmek istemiyorum” diye haykırması, 10 yaşındaki kızının da “Anne ne olursun ölme” yakarışı Türkiye’yi sarstı. Bulut’un eşi tarafından sürekli tehdit edildiğini söyleyen ağabeyi Feyyaz Bulut, kardeşinin öldüğü gün de Fedai Varan’dan şikayetçi olduğunu belirtti.

EMİNE BULUT'UN KATİLİ NE KADAR CEZA ALDI?

Kırıkkale’de eski eşi Emine Bulut'u (38),10 yaşındaki kızı F.B.V.'nin gözü önünde bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Fedai Varan (43), ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

ÖMÜR BOYU HAPİS

Mahkeme heyeti, sanık Fedai Varan'ın eylemini 'kasten adam öldürme' kapsamında değerlendirip, TCK'nın 81'inci maddesi gereği ömür boyu hapis cezasına hükmederken, indirim taleplerini reddetti.