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25.11.2020 - 16:03 | | DHA

Emine Bulut'un babası: Kadına şiddetin cezası ağır olmalı

Kırıkkale'de eski eşi Fedai Varan (43) tarafından 11 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'un babası Ahmet Bulut, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, "Kadına yönelik şiddete en azından ağırlaştırılmış müebbet olması gerekiyor" dedi.

Emine Bulut'un babası: Kadına şiddetin cezası ağır olmalı

Emine Bulut, geçen yıl 18 Ağustos'ta, 6 yıl önce boşandığı eşi Fedai Varan tarafından, lokantada bıçaklandı. Ağır yaralanan Emine Bulut, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Emine Bulut'un yaralı halde kafeden çıkarılırken 'ben ölmek istemiyorum' sözleri ile kızı F.B.B.'nin 'anne lütfen ölme' diye feryat ederken çekilen görüntüleri, sosyal medyada paylaşılınca infiale yol açmıştı. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle konuşan Emine Bulut'un babası Ahmet Bulut, "Kadınlar günü ilan ederken, kadınların bir sosyal hakkı yok ki. Bu kadar ucuz mu kadınların hayatı? Kadınların da bir hak özgürlüğü lazım. Kadınlar günü ilan etmekle, kadınların özgürlüğü mü oluyor?" dedi.

'BİR İNSANIN CANI BU KADAR UCUZ MU?'

Kızı Emine Bulut'a olan özleminin ölünceye kadar içinde dert olacağını söyleyen baba Bulut, torunu F.B.B'nin hala toparlanamadığını ifade etti. Kadına yönelik şiddete ağır cezaların verilmesi gerektiğini ifade eden Bulut, "En azından müebbet vermiyorlarsa da bari ağırlaştırılmış müebbet versinler. İdam zaten yok, idam vermiyorlar. Bizimkine verdiler normal müebbet, 20 yıl yatıp çıkacak. Ondan sonra ne olacak? Bu olacak bir şey değil. Kadına yönelik şiddete en azından ağırlaştırılmış müebbet olması gerekiyor. Çocuğunun gözü önünde annesini öldürsün, normal müebbet. Bir insanın canı bu kadar ucuz mu?" diye konuştu.

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