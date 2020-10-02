MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Emine Erdoğan’dan Salda kararına tebrik
ABONE OL
02.10.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Emine Erdoğan’dan Salda kararına tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Çevre ve Tabiat Varlıkları Kurulu’nun verdiği tavsiye doğrultusunda Salda Gölü için alınan kararları tebrik etti.

Emine Erdoğan’dan Salda kararına tebrik

 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 28 Eylül’de Twitter’dan 15 Ekim itibarıyla Salda Gölü’nün Beyaz Adalar bölgesine girilmemesi, yüzülmemesi ve plajın kullanılmaması kararı alındığını “Ülkemizin eşsiz güzelliklerinden, tabiat harikamız Salda Gölü’nü korumak için aldığımız tedbirlerin kapsamını genişlettik” mesajıyla kamuoyuna duyurmuştu. Emine Erdoğan, dün Bakan Kurum’un bu mesajını yeniden paylaştı. Erdoğan, “Çevre ve Tabiat Varlıkları Kurulu’nun tavsiyesi doğrultusunda alınan bu kararı tebrik ediyor, benzeri doğal güzelliklerimizin layıkıyla korunması konusunda azami titizlik gösterilmesini temenni ediyorum” ifadesini kullandı.

Abdullah Ağar: Azerbaycan psikolojik üstünlük ele geçirdiGüvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, CNN TÜRK canlı yayınında Azerbaycan-Ermenistan çatışmasını değerlendirdi. Ağar canlı yayında dikkat çeken detayları anlattı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Konya Şehir Hastanesi açılıyor

Konya Şehir Hastanesi açılıyor

Emekliye çok kötü haber! Maaşlar düşecek...

Emekliye çok kötü haber! Maaşlar düşecek...

Toz bulutu şehri yuttu... Baraj gölü gözden kayboldu

Toz bulutu şehri yuttu... Baraj gölü gözden kayboldu

AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF ders seçimi ve para yatırma işlemi

AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF ders seçimi ve para yatırma işlemi

Sıradaki Haber