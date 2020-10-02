Emine Erdoğan’dan Salda kararına tebrik

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 28 Eylül’de Twitter’dan 15 Ekim itibarıyla Salda Gölü’nün Beyaz Adalar bölgesine girilmemesi, yüzülmemesi ve plajın kullanılmaması kararı alındığını “Ülkemizin eşsiz güzelliklerinden, tabiat harikamız Salda Gölü’nü korumak için aldığımız tedbirlerin kapsamını genişlettik” mesajıyla kamuoyuna duyurmuştu. Emine Erdoğan, dün Bakan Kurum’un bu mesajını yeniden paylaştı. Erdoğan, “Çevre ve Tabiat Varlıkları Kurulu’nun tavsiyesi doğrultusunda alınan bu kararı tebrik ediyor, benzeri doğal güzelliklerimizin layıkıyla korunması konusunda azami titizlik gösterilmesini temenni ediyorum” ifadesini kullandı.