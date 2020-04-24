Emine İsminin Anlamı Nedir? Emine Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Emine ismi birçok anlama sahiptir. Yine geçmişten günümüze kadar kullanım şeklinin değiştirilerek gelmiş olması da tercih edilme sebeplerinden bir tanesidir. Kuran'da da adı geçen Emine isminin rengi pembedir. Arapça kökenli olan Emine ismi toplamda 5 harften oluşmaktadır. Günümüzde toplamda 260.000 adet bu isme sahip kişi bulunmaktadır.

Emine Ne Demek?

Emine adının anlamları şu şekildedir;

- Güvenilir, inanılır.

- Tehlikesi olmayan, sakıncasız.

- Korkusuz, yüreğinde korku bulunmayan.

Emine ismi, içermiş olduğu anlamlar açısından hiçbir sakınca bulundurmamaktadır. Bu sebeple yeni doğmuş bebeklere Emine ismini koymakta hiçbir sakınca görülmemektedir. Özgürlüğüne ve bağımsızlığına düşkündür. Egolarının yüksek olmasının yanı sıra yaratıcıdır. Kendisine düşkündür. Emine ismine sahip olan kişilerin genelde liderlik özellikleri ön plandadır. Mücadeleci bir yapıdadır. Çok fazla hırslıdır bu sebeple iş hayatlarında aşırılıktan uzak durmalıdır. Aceleci bir yapıya sahip olan bu kişiler aynı zamanda hükmedici davranmaktan da kaçınmalıdır.

Emine İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?

- Arapça bir isim olan Amine kelimesinin günümüzdeki Türkçeleştirilmiş halidir. Peygamberimizin annesi Hz. Amine'nin adıdır.

- Kur'an-ı Kerim'de toplamda 4 ayette bu isme yer verilmiştir.