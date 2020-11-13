Emine Yanıkoğlu cinayeti şok sözler! Diz çöken eşime ateş ettim

Emine Yanıkoğlu (20), 30 Temmuz’da babasının Keçiören ilçesindeki evinde eşi Soner Yanıkoğlu (22) tarafından silahla vurularak öldürüldü. Soner Yanıkoğlu cinayet sonrası polise teslim olurken, olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, cinayete ilişkin soruşturmasını tamamlayarak iddianame hazırladı. İddianamede ifadesine yer verilen Soner Yanıkoğlu, annesi ve ağabeyinin daha önce eşinin başka bir erkekle görüştüğünü söylediğini, ancak eşini çok sevdiği için bunu ciddiye almadığını iddia etti. Olay günü konuşmak için yanına gittiği eşinin eve dönmeyeceğini söyleyerek eşyalarını istediğini ifade eden Yanıkoğlu, “Eve gidip eşyaları aldım. Birkaç yıl önce internetten satın aldığım pompalı tüfeği de bir başkasına satmak için yanıma aldım. Tekrar eşimin yanına gittiğimde ‘Neden eve dönmüyorsun, çocuğumuza neden bakmıyorsun’ diye sordum. Bana, ‘Seni sevmiyorum, seni istemiyorum, seni defalarca aldattım’ deyince sırt çantasında bulunan tüfeği çıkarttım. Eşim başka bir odaya kaçarak kapıyı kilitledi. Kapıya ateş ettikten sonra ayağımla vurarak açtım, hiçbir şey söylemeden diz çöken eşime ateş ettim. Evden çıktım ve teslim oldum” iddialarında bulundu.

İddianamede şüpheli Yanıkoğlu’nun ikinci kez eve geldiğinde sırt çantasında pompalı tüfek olmasının cinayeti tasarladığını gösterdiği, eşini kendisini aldattığını söylediği için öldürdüğü yönündeki beyanlarının ise ancak bir boşanma davasına konu olabileceği vurgulandı. Bu nedenle aldatılma iddiasının şüpheli için haksız tahrik kabul edilmediği, zira şüphelinin maktuleyi tasarlayarak öldürmesinin onun eve dönmemesinden kaynaklandığı belirtildi. Şüpheli Yanıkoğlu’nun “tasarlayarak eşi kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenildi.