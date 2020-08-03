Emine'nin dramı... Katilinden çok çirkin savunma

Ankara Keçiören’de geçtiğimiz perşembe günü meydana gelen kadın cinayetinde dram çıktı. Emine, henüz 17 yaşındayken aşık olduğu Soner Yanıkoğlu ile evlenmek istedi. Ailesi karşı çıkınca Emine, “Baba, Soner’i çok seviyorum. Evlenmemize izin verin, yoksa kaçarım” dedi.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre aile, istemeden de olsa kızlarının bu isteğini kabul etti. “Çocuk gelin” Emine, 2017 yılında 17 yaşındayken Soner Yanıkoğlu ile evlendi. Evlilikten bir yıl sonra henüz 18 yaşındayken anne oldu. Eşinden şiddet gördü, ailesinin yanına dönüp, 8 ay önce boşanma davası açtı. Aileler araya girdi, kocası da pişman olduğunu söyledi. “Çocuğum için” diyerek tekrar evine döndü, boşanma davasını da geri çekti. Ancak şiddet devam etti. Son olarak bir ay önce tekrar kocasından şiddet gören Emine, 1.5 yaşındaki oğlunu da alarak babasının evine döndü. Bu sefer kesin boşanmak için karar aldı.

KAPIYI KIRIP ÖLDÜRDÜ

“Eve dönmezsen seni öldüreceğim” diye mesaj atan Soner Yanıkoğlu, olumsuz cevap alınca pompalı tüfeği alarak eşinin kaldığı eve gitti. Giriş kapının kilidini kırarak içeriye giren Yanıkoğlu, 1.5 yaşındaki oğlunun gözü önünde eşi Emine’ye pompalı tüfekle ateş etti. 20 yaşındaki Emine, geride 1.5 yaşındaki oğlunu, hayallerini, umutlarını bırakarak hayata veda etti. Sosyal medyadaki “Hayat çok kısa acilen mutlu olmamız lazım” paylaşımı kaldı.

ÇİRKİN SAVUNMA

Katil koca Soner Yanıkoğlu, olaydan sonra suç aleti pompalı tüfekle polis merkezine giderek teslim oldu. Tutuklanan Yanıkoğlu ifadesinde, “Barışmak için eve dönmesini istedim. Kabul etmedi, hakaret etti. Artık beni istemediğini, birlikte olamayacağını, boşanacağını söyledi. ‘Seni sevmiyorum’ deyince sinirlendim, kendimi kaybettim. Çok pişmanım, eve dönseydi bunların hiçbiri olmayacaktı” dediği öğrenildi. Soner Yanıkoğlu’nun sosyal medya hesabında, “Herkesin çevresi gölgesi kadardır, yıkmasını bilene... Değeri ise kurşun kadardır sıkmasını bilene...” paylaşımı dikkat çekti.