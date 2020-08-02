Eminönü'nde şok eden manzara! Sosyal mesafe hiçe sayıldı

Kurban Bayramı'nda İstanbul'da kalanlar sabahın erken saatlerinde, güzel havayı da fırsat bilerek soluğu Eminönü'nde aldı. Binlerce kişi Eminönü'ne akın etti.

Vapurlara binmek isteyen çok sayıda kişi uzun kuyruklar oluşturdu. Adalar'a gitmek ve Boğaz turu yapmak isteyenler de Eminönü İskelesi'nde yoğunluk oluşturdu. Vapurlar tıka basa doldu.

İskeleler ve vapurlardaki yoğunluk da havadan görüntülendi.