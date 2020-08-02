02.08.2020 - 15:16 | | DHA
Eminönü'nde şok eden manzara! Sosyal mesafe hiçe sayıldı
Kurban Bayramı'nda İstanbul'da kalanların Eminönü'ne akın etti. Vapur iskelelerindeki kalabalık yapılan anonslara rağmen coronavirüs tedbirlerini umursamadı. Vapurlar ve iskeleler tıklım tıklım doldu. İskeleler ve vapurlardaki yoğunluk da havadan görüntülendi.
Kurban Bayramı'nda İstanbul'da kalanlar sabahın erken saatlerinde, güzel havayı da fırsat bilerek soluğu Eminönü'nde aldı. Binlerce kişi Eminönü'ne akın etti.
Vapurlara binmek isteyen çok sayıda kişi uzun kuyruklar oluşturdu. Adalar'a gitmek ve Boğaz turu yapmak isteyenler de Eminönü İskelesi'nde yoğunluk oluşturdu. Vapurlar tıka basa doldu.
İskeleler ve vapurlardaki yoğunluk da havadan görüntülendi.
Suyun rengi ve kokusu değişince ortaya çıktı! Kurban atıkları dereye dökülmüşKocaeli’nin Karamürsel ilçesine bağlı Yalakdere Mahallesi'nde dün şebeke suyunun renginin değişmesi ve kötü koku gelmesi üzerine ekipler bölgede araştırma yaptı. Çalışmada, mahalleye verilen su için kaynak olarak kullanılan dereye kurban atıklarının döküldüğünü tespit etti. Gece boyunca derede yapılan temizleme çalışmasının ardından bugün, mahalleye temiz su iletilmeye başladı.