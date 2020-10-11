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11.10.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Emniyet devreleri çalışmıyordu’ iddiası

Ankara Kalecik’te dün sabah boş yük treni, karşı yönden gelen boş yük treniyle çarpıştı.

‘Emniyet devreleri çalışmıyordu’ iddiası

Kazada, aynı trende bulunan makinistler Hanifi Adem Yüksel ve Ömer Baltat hayatını kaybetti, diğer makinistler Mehmet Karaağaç ve Murat Özyılmaz yaralandı. Çarpmanın şiddetiyle iki trenin lokomotifleri ile altı vagon raydan çıkarak yan yattı. Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Genel Sekreteri İsmail Özdemir, cevher taşımacılığında kullanılan iki trende dört makinistten başka kimse olmadığını belirtirken, kazanın aynı hat üzerinde meydana geldiğine dikkat çekti. Özdemir, “Bu bölge haberleşme zafiyeti olan bir bölge. Sinyalizasyon devrede olsa bile makine üzerindeki emniyet sistemlerinin çalışır vaziyette olması lazım. Emniyet devrelerinin çalışmadığından söz ediliyor. Bu sistem tren işletmeciliği açısından önemli” dedi.

2018’de 9 kişi ölmüştü

Ankara, 13 Aralık 2018’de 9 kişinin hayatını kaybettiği, 84 kişinin yaralandığı Yüksek Hızlı Tren (YHT) faciasını yaşamıştı. Kaza, Ankara’dan Konya yönüne doğru hareket eden hızlı trenin Yenimahalle’ye bağlı Marşandiz Tren İstasyonu’nda, sinyalizasyon eksikliği nedeniyle yol kontrolü yapan kılavuz lokomotifle çarpışmasıyla meydana gelmişti.

 

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