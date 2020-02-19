Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan terörle mücadelede kararlılık vurgusu

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Aktaş başkanlığında, genel müdür yardımcıları, daire başkanları ve il emniyet müdürlerinin video konferans yöntemiyle katıldığı koordinasyon toplantısı yapıldı.

Aktaş, toplantıda yaptığı konuşmada, PKK ile mücadele ve "Diyarbakır anneleri" konusunda alınan güzel neticelerin teslim olmalara ciddi katkılar sağladığını belirtti.

Terörle mücadele konusunda kararlılıklarını sürdüreceklerinin altını çizen Aktaş, şöyle konuştu:

"Geçmiş yıllara oranla örgüte katılım azalıyor. FETÖ ile mücadele kapsamında da illerimizde gerçekleştirilen büyük operasyonlar oldu. 2009 komiser yardımcılığına geçiş sınavı ve FETÖ yapılanmalarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi, çok sayıda gözaltı var. FETÖ ile mücadelemizi sürdüreceğiz ve bu konuda çalışmalarımız devam edecek. Aşırı sol örgütler, DHKP/C'nin provokatif eylemlerine karşı mücadelemiz devam edecek. DEAŞ ile ilgili yapılan başarılı operasyon neticesinde eylem hareketliliği pasifize edilmiş durumda."

Aile içi şiddet konusunda düşüş olduğu bilgisini de paylaşan Aktaş, polis merkezlerine yönelik eğitim faaliyetleri kapsamında çok sayıda personele eğitim verildiğini, tüm personele eğitim verilmesi yönündeki çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

Aktaş, 2019 yılının trafik konusunda en başarılı olunan yıllardan biri olduğunu da belirterek, şöyle devam etti:

"Otobüslerde kış lastiği konularına dikkat edelim. Uyuşturucuyla mücadele konusunda önlemlerimizi artıralım. Gerekli çalışmalarımızı yapıp mücadelemize devam edelim. İnsansız hava araçları filolarında artış oldu. Artış konusunda gerekli çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu konuda çalışma yapan havacı arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İstihbarat Başkanlığı ve Trafik Başkanlığında yapılan yenilikler için hayırlı olsun diyorum."