27.10.2020 - 17:26 | | DHA
Emniyet Müdür Yardımcısı Nadir Nadirgil toprağa verildi
Gaziantep'te evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nadir Nadirgil (49), bugün memleketi Isparta'da toprağa verildi.
Görev yaptığı Gaziantep'te kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren 2'nci Sınıf Emniyet Müdürü Nadir Nadirgil'in cenazesi, dün Bahaeddin Nakıpoğlu Camisi'nde düzenlenen töreninin ardından Isparta'ya getirildi. Nadirgil için bugün saat 14.00'te Hanife Sultan Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.
Törene Isparta İl Emniyet Müdürü Metin Akay ile emniyet teşkilatı mensupları, Nadirgil'in eşi Dilek Nadirgil ve 2 çocuğu ile sevenleri katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından Nadir Nadirgil'in cenazesi toprağa verildi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalarAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK ve MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.AK Parti Sözcüsü Çelik: "Birileri gidip de Diyarbakır annelerini görmezden gelerek 'Ben Kürt sorunundan bahsediyorum', 'Ben Kürt çocuklarının sorunlarından bahsediyorum' 'Ben şu yasaklara karşıyım', 'Ben şu şekilde demokrasi mücadelesi veriyorum' dediği anda, Diyarbakır annelerinin mücadelesine destek veren bir tutum içerisine girmiyorsa, bilelim ki otomatikman ikiyüzlü bir adrese kendisini postalamış olur."