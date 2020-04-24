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24.04.2020 - 12:37 |

Emre İsminin Anlamı Nedir? Emre Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Emre ismi geçmişten günümüze ülkemizde erkek bebekler arasında en çok kullanılan isimlerden biridir. Emre isminde bir bebeğe de yaşlı bir insana da rastlamak çok olasıdır. Emre ismi aynı zamanda anlamı en çok merak edilen ve aratılan isimler arasındadır. Peki, çok kullanılan ve çok aratılan Emre isminin ne anlama geldiğini, ismin taşıdığı enerjiyi ve ismi taşıyan kişinin ne gibi özelliklere sahip olduğunun söylendiğini biliyor musunuz? İşte, Emre ismine ait bilinmesi gerekenler.

Emre İsminin Anlamı Nedir? Emre Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Emre isminin Türkiye'de en çok kullanılan isimlerden biri olduğundan bahsetmiştik. İsim, Türkçe kökenlidir. Emre isminin renginin mavi olduğu söylenir. Emre isminin enerjisini taşıyan kişilerin eğlenceli, komik, çalışkan ve sorumluluk sahibi olduğu rivayet edilir.

Emre Ne Demek?

Emre isminin birden fazla anlamı vardır. Emre ismi genellikle aşık anlamında kullanılmaktadır. Ayrıca kardeş, arkadaş anlamlarına da geldiği söylenmektedir. Emre ismi, Türk edebiyatında halk ozanı anlamlarında da kullanılmıştır.

Emre ismi ülkemizde bazı ilçelere de verilen isimler arasındadır. Sivas, Manisa ve Erzurum'da aynı isimde ilçelerin bulunduğunu görüyoruz.

Emre ismi aynı zamanda ünlü tasavvuf şairi ve sanatçımız Yunus Emre'nin de ismidir.

Emre İsmi Kuran'da Geçiyor mu?

Emre isminin anlamlarını ve ismi taşıyan kişinin hangi enerjilere sahip olduğu söylendiğinden bahsetmiştik. Peki, Emre ismi Kuran'da geçmekte midir? Türkçe kökenli Emre ismi Kuran'da herhangi bir ayette geçmemektedir.

Polis havalandırma boşluğundan bakınca...Esenyurt’ta kapalı gibi görünen ve daha önce mühürlenen kahvehanenin gizli bölmesinde kumar oynayan 8 kişi, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri tarafından ilginç bir yöntemle tespit edildi. Kapıyı açmayan şahısları binanın arkasına dolaşarak havalandırma boşluğundan tespit eden polis 8 kişiye toplam 25 bin 200 lira ceza yazdı.
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