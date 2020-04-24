Emre İsminin Anlamı Nedir? Emre Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Emre isminin Türkiye'de en çok kullanılan isimlerden biri olduğundan bahsetmiştik. İsim, Türkçe kökenlidir. Emre isminin renginin mavi olduğu söylenir. Emre isminin enerjisini taşıyan kişilerin eğlenceli, komik, çalışkan ve sorumluluk sahibi olduğu rivayet edilir.

Emre Ne Demek?

Emre isminin birden fazla anlamı vardır. Emre ismi genellikle aşık anlamında kullanılmaktadır. Ayrıca kardeş, arkadaş anlamlarına da geldiği söylenmektedir. Emre ismi, Türk edebiyatında halk ozanı anlamlarında da kullanılmıştır.

Emre ismi ülkemizde bazı ilçelere de verilen isimler arasındadır. Sivas, Manisa ve Erzurum'da aynı isimde ilçelerin bulunduğunu görüyoruz.

Emre ismi aynı zamanda ünlü tasavvuf şairi ve sanatçımız Yunus Emre'nin de ismidir.

Emre İsmi Kuran'da Geçiyor mu?

Emre isminin anlamlarını ve ismi taşıyan kişinin hangi enerjilere sahip olduğu söylendiğinden bahsetmiştik. Peki, Emre ismi Kuran'da geçmekte midir? Türkçe kökenli Emre ismi Kuran'da herhangi bir ayette geçmemektedir.