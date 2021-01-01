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01.01.2021 - 14:22 |

Emre yorgun mermi kurbanı çıktı

Samsun'un İlkadım ilçesinde dün gece evlerinin çatısında başına yorgun mermi isabet eden Emre Karasan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Emre yorgun mermi kurbanı çıktı

Olay, dün saat 23.30 sıralarında İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi’nde meydana geldi. Köpeklerini beslemek için evlerinin çatısına çıkan Emre Karasan (21) , geri dönmeyince ailesi şüphelenip yanına gitti. Yerde hareketsiz yatan Karasan'ı gören yakınları sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Karasan'ı ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan kontrolünde başına yorgun mermi isabet ettiği belirlenen Karasan, ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun Bakım Servisi'nde tedavisi devam eden Karasan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Bu arada polis ekipleri, silahı ateşleyen kişinin tespit edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Emre yorgun mermi kurbanı çıktı

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