Emrullah Gülüşken kimdir, kaç yaşında? Emrullah Gülüşken son durumu nedir?

İsveç'te Covid-19 teşhisi konulmasına rağmen eve gönderilen kronik kalp hastası Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla Gülüşken'in yardım çağrısı ses getirdi. Babası Emrullah Gülüşken'in durumunu çektiği videoyla anlatan Leyla Gülüşken’in videosu sosyal medyaya damga vururken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da harekete geçti. İsveç'te Covid-19 teşhisi konulmasına rağmen eve gönderilen kronik kalp hastası Emrullah Gülüşken için seferber olundu.

İsveç’in Malmö kentinde yaşayan Emrullah Gülüşken, yaklaşık 2 hafta önce yüksek ateş ve nefes darlığı yaşamaya başladı. Gülüşken’in durumundan endişelenen ailesi, sağlık kuruluşunu arayarak yardım çağırdı.

Hastaneye kaldırılan Gülüşken’in corona virüsü testi pozitif çıkmasına rağmen hastaneden geri evine gönderildi.

Bunun üzerine Gülüşken’in kızları Samira ve Leyla Gülüşken, sosyal medyadan Türkiye’ye seslendi. Samira Gülüşken, “Ülkemizden bize sahip çıkması adına yardım talep ediyoruz, ne yaparız nereye başvururuz bilmiyoruz. Lütfen sesimizi duyurmamıza yardımcı olun, babamın durumu çok kötü, bir an önce müdahale edilmeli” diyerek yardım çağrısında bulunurken, Leyla Gülüşken de babasının bulunduğu bir videoyu paylaştı.

LEYLA GÜLÜŞKEN CNN TÜRK'TE KONUŞTU

Babasının şikayetlerini telefonda hastane görevlisine tercüme eden Leyla Gülüşken, CNN Türk'te yaptığı açıklamada, "Durumun ciddi olduğunu belirttim. Doktor da durumun gerçekten ciddi olduğunu anlayınca ambulans gönderdi. 1 saat sonra babam beni aradı. Kızım beni gelir alır mısınız, hastanede yapamıyorum. Doktorla konuştuğumda akciğerlere daha inmediğini ve ilaç alması gerektiğini söyledi" dedi.

Baba Emrullah Gülüşken Türkiye'ye gideceğini öğrendiği zaman sevindiğini ve şaşırdığını belirten kızı Gülüşken, "Giderken durumu stabildi. Bilinci açıktı ama hala bir halsizlik ve öksürük vardı" ifadelerine yer verdi.

İsveç'te corona virüs vakalarına ilişkin de bilgi veren Gülüşken, "Türkiye'yi daha çok takip ediyorum. İsveç'te bu muhamele sadece bize değil, bütün insanlara yapılıyormuş. Artış olduğunu duyuyorum. Ne karantina ne sokağa çıkma yasağı. Hiçbirşey yok. Her şey açık. Maske bile vermediler" açıklamasını yaptı.