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09.10.2020 - 07:00 | | GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul

En büyük havuz açıldı

Türkiye’nin halka açık en büyük yüzme tesisi olarak İstanbul’da inşa edilen Cemal Kamacı Spor Kompleksi dün hizmete açıldı.

En büyük havuz açıldı
GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul

Elektriğinin yüzde 10’u çatısındaki güneş panelleriyle üretilecek olan kompleks, ayda 60 bin kişiye hizmet verebilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) son teknolojiyle yeşil bina olarak yeniden inşa ettiği Okmeydanı Cemal Kamacı Spor Kompleksi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı törenle açıldı. Yapımında çevreci malzeme kullanılan komplekste yüzde 45 su, yüzde 28 enerji tasarrufu sağlanacak. Tesis, Türkiye’de Uluslararası Sürdürülebilir Yeşil Bina Sertifikası (Gold Leed) alan ilk spor kompleksi.

Aliyev noktayı koydu: Kimin tabanlarını yalarsan yala!Ulusa sesleniş konuşması yapan Azerbaycan lideri, Ermenistan başbakanı Paşinyan'a ateş püskürdü ve savaş meydanından kaçtığını söyledi. Bugün Hadrud kasabası ve birçok köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Aliyev, "Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız" dedi.
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