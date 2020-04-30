Son dakika! Corona'dan en çok korkan bölgeler belli oldu

Üsküdar Üniversitesi tarafından 81 ilde 6 bin 318 kişinin katılımıyla gerçekleştiren “Türkiye Koronafobi ve Salgınla İlişkili Duygu Çalışması” araştırmasına göre, koronavirüs korku ve kaygı açısından en çok Doğu Anadolu ve Ege’yi etkiledi. Katılımcıların büyük bir kısmı psikolojik olarak olgunlaştıklarını, sahip olduklarının kıymetini bilmeye başladıklarını vurgularken, kadınların erkeklerden daha fazla korku ve kaygı duydukları ortaya konuldu.

Araştırmaya göre, kadınların korku, endişe, Kovid hakkında düşününce rahatsız olma ve Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmekten çok korkma oranları erkeklere göre daha yüksek. Büyükşehir ve metropollerde yaşayanların haber ve sosyal medya izlerken endişe duyma oranları yüzde 52 iken ilçe ve kasabada yaşayanlarda bu oran yüzde 47 çıktı.

Süreç olgunlaştırdı

Katılımcıların yüzde 49.6’sı salgın sürecinin belirsizliği nedeniyle kaygılanırken, bunu yüzde 40.9 ile sosyal ilişkilerden uzak kalmak kaygısı izliyor. Aile bireylerinin geleceği ile ilgili kaygılananların oranı yüzde 35.3. Yeterli sağlık hizmeti alamama, koruyucu ekipmana ulaşamama, ekonomik sorunlar, eğitimin aksaması, evden dilediği zaman çıkamamak, aile bireylerinin ruhsal durumları, fiziksel güvenliliği sağlayamama, işsizlik gibi kaygılar da yoğun olarak yaşanıyor.

Katılımcıların yüzde 74’ü “Elimdekilerin kıymetini daha iyi anladım” derken, yüzde 59’u “Yaşamda önem verdiğim şeylerin sırası değişti” yanıtını verdi. Zorlukları göğüsleyebileceklerini anlayan ve olayları olduğu gibi kabul edenlerin oranı yüzde 56 olurken, manevi konulara ilgisinin arttığını söyleyenlerin oranı yüzde 49. Katılımcıların yüzde 48’i de ilişkilerine daha çok emek sarf etmeye başladığını belirtti.

Karadenizliler rahat

Salgın sürecinde kadınların psikolojik olarak erkeklere oranla daha fazla olgunlaştığı belirlendi. Bu süreçte sağlık çalışanlarına yönelik düşüncelerin olumlu yönde geliştiğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 82.

Doğu Anadolu yüzde 50 ile “Koronavirüsten çok korkuyorum” derken Karadeniz bölgesi yüzde 41 ile en az korkan bölge oldu.

Akdeniz bölgesi “Koronavirüsle ilgili haberleri izlerken gergin ve endişeli oluyorum” diyenler arasında ilk sırada yer alırken yine Karadeniz bölgesi son sırada. Doğu Anadolu bölgesi, “Koronavirüs hakkında düşünmekten çok rahatsız oluyorum’ sıralamasında birinci olurken, “Koronavirüs nedeniyle hayatımı kaybetmekten çok korkuyorum” diyenlerin oranı Ege bölgesinde yüzde 43 ile en yüksek.

Sağlıkçılar da kaygı duyuyor

Araştırmaya katılan 897 sağlık çalışanının yarısından fazlası, kendilerine yönelik şiddetle ilgili olarak kaygılı. Sürecin belirsizliği, yeterli koruyucu ekipmana ulaşamamak, ölmeleri halinde geride kalan aile bireylerinin durumları sağlık çalışanlarının kaygılarını artırıyor.

Tarhan: Yalnızlığa alışmak gerekiyor

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Prof. Dr. Nevzat Tarhan şunları söyledi:

“İnsanların yalnızlığa daha da alışması gerekiyor, bu dönemde yalnızlık kaderimiz olacak. Ruh sağlığımızı nasıl koruruz, bunu düşünmek gerekiyor. Sosyal mesafenin olması insanların hem topluma hem de kendilerine uzaklaşmasına neden oluyor, güven duygusu azalıyor, kaygılar artıyor ve insanlar paranoyaklaşıyor. İnsanlar kendilerini geliştirme yönünde bakış açıları edindi. Depresyona değil de sosyal dönüşüme yönelindi. İnsanların bencilliklerinin farkına varmaları önemli. Yine insanların satın alma davranışları değişecek. 2022’ye kadar sosyal mesafeyi korumamız gerekiyor deniliyor. İnsanların bu dönemde mücadele etmeleri gerekecek.”