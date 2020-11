‘En etkili 100 kadından biri’ seçilen Gülsüm Kav: Bu başarı mücadele eden tüm kadınların

BBC’nin 2020 yılı için belirlediği ilham verici ve etkili 100 kadın listesi açıklandı. Türkiye’den listeye giren tek isim; Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Gülsüm Kav, oldu. Dünyanın her yerinden değişime öncülük eden ve zor zamanlarda fark yaratmayı başaran 100 kadının yer aldığı listede en etkili 100 kadından biri olarak gösterilen Gülsüm Kav, hayatını kadına yönelik şiddetle mücadeleye adayan bir isim. Aynı zamanda hekim olan ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun kurucuları arasında yer alan Kav, “Kötü zamanlarda böyle bir haber almak hepimizi mutlu etti. Seçilmemi kişisel bir başarı olarak görmüyorum. Bütün platformun hatta Türkiye’de kadın hakları için mücadele eden bütün kadınların başarısı. Böyle değerli bir listede yer almak bizim dünya kamuoyuna Türkiye’deki kadınların modern hakları için nasıl haklı bir mücadele yürüttüğümüzü göstermemiz açısından önemli. Ancak bir yandan da ismimi listede görünce buruk bir sevinç yaşadım. Yapılması gerektiğini yaptığımız için ödüle layık görülmenin mahcubiyeti de var. Bizler olması gerekeni yapıyoruz” dedi.



‘Cesaret kazandılar’



Kav, platformun 10 yıllık mücadelesinde de değinerek şunları söyledi: “Kadınların en büyük sorunun can meselesi olduğunu tespit edip platformu kurduktan sonra geniş bir çatıya dönüştük. Kadınların her türlü hakkına sahip çıkan ve bunun için de sonuna kadar mücadele eden bir platform olduk. Kamunun tutması gereken raporları tuttuk. Adalet saraylarında, devletin yanında yer alması gereken kadınların yanında yer aldık. Tek tek takip ettiğimiz davalarla adalete yaklaştık. Haksız ceza indirimlerini engellediğimiz birçok dava oldu. Bakanlığın, davlara müdahil olmalarını sağladık. Şule Çet gibi birçok dosyada, şüpheli cinayet gerçeğini ortaya çıkardık. Ama en önemli sonucu, kadınlar cesaret kazandı. Mücadele toplumsallaştı. Pek çok ilde 6284 İstanbul Sözleşmesi, kadınları koruyacak sesleri yankılanıyor. Bu mücadele sayesinde hayatta tutuğumuz kadınların olmasını en önemli mutluluk kaynağı.”



Projenin önemi



BBC 100 Kadın projesi 2013 yılında başladı. Her yıl, ilham veren öncü kadınlar o yılın 100 ismi arasında seçiliyor. Olağanüstü olayların yaşandığı bu yıl, 100 Kadın listesinde ilk sıra, dünyanın her tarafında başkalarına yardımcı olmak için fedakarlıkta bulunan sayısız kadına ithaf edildi. BBC’nin geçen yılki 100 kadın listesinde, Türkiye’den moleküler biyoloji ve biyofizik profesörü Zehra Sayers yer almıştı.



Gülsüm Kav kimdir?



Gülsüm Kav, 1996’da Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2000’de İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deontoloji ana bilim dalından uzmanlığını aldı. Tıp etiği uzmanı olarak başladığı kariyerine, İstanbul Bölge Müdürlüğü Hasta Hakları Uzmanlığı ile devam etmiştir. 2012 yılından sonra Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzman hekim olarak çalışmaya devam etti. Ankara ve İstanbul Tabip Odalarında İnsan Hakları Komisyonunda, İstanbul Tabip Odası yayın organı Hekim Forumunda, Kadın Hekimlik Komisyonunda, Etik Kurul’da ve TTB Kadın Hekimlik Kolu İstanbul temsilciliğinde görev yaptı. Kav, kadın cinayetlerinin önlenmesi, kadına şiddetle mücadele hareketlerinin öncü isimlerinden. İstanbul Sözleşmesi’nin de uygulanması için yürütülen kampanyalara öncülük ediyor.