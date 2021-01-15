En güzel Cuma mesajları 2021: Anlamlı ve resimli 15 Ocak Cuma mesajları! Ayetli, dualı ve hadisli Cuma sözleri...

Hayırlı Cumalar! Müslüman dünyasının en kıymetli günlerinden cuma zamanı resimli ve resimsiz Cuma mesajları araştırılıyor. 'Cumanız mübarek olsun' mesajları, dualı Cuma sözleri, Cuma duaları bugünün en çok tercih edilenleri arasında yer alıyor. Sevdiklerinize gönderilmek üzere özel Cuma mesajları, kısa - uzun sözlü Cuma mesajları sizleri bekliyor. İşte, 15 Ocak anlamlı Cuma mesajları...

ANLAMLI CUMA MESAJLARI

Ey insanlar! gaflet uykusundan uyanın! bekliyor bizi bu dehşeti günler… Tevbe edin kardeşler… Allah belki affeder. Hayırlı cumalar.

Gönlümüzden geçenler ömrümüze yazılsın. Herkese içindeki iyilik kadar iyi bir hayat dilerim.

Günler bize dostların güzelliğiyle, geceler onların dualarıyla mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamızsa sizlerin sevgisi. Cumanız mübarek olsun...

Allah`ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı bereketli cumalar dilerim.

"Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür..." (M1976 Müslim, Cum’a, 17) Cumamız mübarek olsun!

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin. Sizleri, ve tabi ki bizleri. Hayırlı Cumalar dilerim.

Ey Rabbim, bize cennetin kokusunu duyur ve onun nimetlerinden nasiplendir. Bize ateşin kokusunu duyurma. Amin, hayırlı cumalar dilerim.

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. Saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun, ne de dostlar unutulsun. Cumanız mübarek olsun…

Yakınlık ne zamanla ne mekanla sınırlıdır… Eller Allah`a açıldığında akla ilk gelen sevilenlerdir… Aklımda yüreğimde ve duamdasınız… Cumanız mübarek olsun…

“Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun.”

Önce yoIIar uzanır hakka yürümek için; tomurcukIar, güIIer açar onu görmek için, dua eden biri var senin için… Sen de dua et Allah için… Cumanız mübarek oIsun.

"Ey Allah’ım! Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik, güzellik ve nimet ver, ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver ve bizi ateş azabından koru." (Buhârî, "De’avat", 55) Hayırlı cumalar.

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.

Allah’ım! Ruhumu daraltma, kalbimi karartma, darda koyup aratma, Hak yolundan saptırma, beni senden başkasına yalvartma. Amin. Hayırlı cumaIar..

Allah'ım, habibin Muhammed Mustafa'ya, ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, cumamız mübarek olsun.

Ey benim güzel mevlam! Benim senden istedikIerimi değil; senin bende görmek istediklerini yaşat bana. Hayırlı Cumalar!

Yüce Allah’ım. Bu güzel cuma gününü birliğimize, dirliğimize, bütünlüğümüze vesile kıl. Ülkemize sevgi, barış, huzur ve kardeşlik hakim olsun inşallah. Hayırlı cumalar.

Ya Rabbi! Sana sığındım. Ne varsa Senin hükmüne bıraktım. Hayırlı Cumalar.

Cumadır kuldan Rabbine arzları ulaştıran. Cumadır tevbe kapılarını açtıran ve Cumada öyle bir vakit vardır ki kulu Rabbine yaklaştıran. O vakte vakıf olabilme duası ile cumamız hayırlı olsun.

EN GÜZEL CUMA SÖZLERİ

Cuma, fakirlerin haccıdır ve müminlerin bayramıdır ve gök ehlinin bayramıdır ve Cennette de bayram günüdür. Günlerin en iyisi, en şereflisi Cumadır.) [Ey Oğul İlmihali]

Kalbinizden gecen tüm dua’lar, dilinizden amin olarak dökülsün inşallah. Hayırlı Cumalar.

Yüce Rabbim… Omuzumuzda onca günah yüküyle, sana açtık ellerimizi. Derinden bir of değil, yürekten bir af diliyoruz…Hayırlı Nurlu Cumalar…

Biriniz cuma namazına gideceği zaman boy abdesti alsın. (Buhârî, Cuma 2, 5, 12; Müslim, Cuma 1, 2, 4)

Sevdiğiniz için bir kere mutlu olup, bin kere pişman olacağınız bir sevgiyi yaşamamanız dileğimle! Düşleriniz gerçek olsun ama gerçeğiniz asla düş olmasın. Hayırlı cumalar dilerim.

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı bereketli cumalar dilerim.

Eğer imtihan oluyorsanız, bu ALLAH’ın sizi unutmadığının müjdesidir… Ellhamdülillah! Hayırlı Cumalar…

Ey büyük Rabbim. Hayrı ve şerri ayırt edebilmeyi, imtihan olarak verdiklerine yürekten Amenna diyebilmeyi, göstermiş olduğun yolda yürümeyi, Senin yolundan ayrılmamayı, Seni en çok sevenlerden olmayı bana ve sevdiklerime nasip eyle…. Hayırlı Cumalar..

Her bâliğ olan kimseye cuma günü boy abdesti almak gereklidir. ”(Buhârî, Ezan 161, Cuma 2, 3, 12; Müslim, Cuma 5, 7)

Allah; ölmeden önce tövbeyi, ölüm anında şehadeti, ahirette cennetini, cennetinde cemalini göstermeyi nasip etsin. Hayırlı cumalar.

Cuma günIeri, duanın kabuI oIacağı bir an vardır. Cumanın gündüzü, gecesinden daha kıymetIidir. AIIah Cumamızı ve ettiğimiz duaIarı kabuI etsin inşaIIah.

Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün aleyhisselam sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar.

Rabbim nesillerinizi zulme dur demek, zalime adaletin kudretini göstermek için hükümdar eylesin Cumamız Mübarek Olsun.

Mevlana diyor ki; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste. Hayırlı Cumalar!.

-Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır.(Cum'a, 62/9) Cumanız mübarek olsun.