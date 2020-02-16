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16.02.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

En güzel gülümseme

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca, Türkiye’deki müzelerin uluslararası tanıtımı için 15 Ocak’ta düzenlenen “Müzede Selfie Günü” yarışmasının kazananları belli oldu.

En güzel gülümseme

Yarışma çerçevesinde yapılan değerlendirmede, Çanakkale’de minik öğrencileriyle Troya Müzesi’ni ziyaret eden öğretmen Burcu Kandemir ile “Türkiye’yi ikinci evi olarak gördüğünü” belirterek Efes Antik Kenti’nden fotoğrafını gönderen Albert Chamorro ödüle hak kazandı. Yarışma kapsamında öz çekim gönderen sosyal medya kullanıcılarından Kandemir bir yıllık MüzeKart, Chamorro ise Devlet Opera ve Balesi’nden davetiye kazandı.

Konya'da feci kazaKonya'ın Seydişehir ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
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