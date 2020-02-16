En güzel gülümseme

Yarışma çerçevesinde yapılan değerlendirmede, Çanakkale’de minik öğrencileriyle Troya Müzesi’ni ziyaret eden öğretmen Burcu Kandemir ile “Türkiye’yi ikinci evi olarak gördüğünü” belirterek Efes Antik Kenti’nden fotoğrafını gönderen Albert Chamorro ödüle hak kazandı. Yarışma kapsamında öz çekim gönderen sosyal medya kullanıcılarından Kandemir bir yıllık MüzeKart, Chamorro ise Devlet Opera ve Balesi’nden davetiye kazandı.



