En zor korona hastaları! Direnç gösteriyor, hortumu koparıyor

Kovid-19 pandemisinde, hastaneye yatırılması gereken akıl hastaları ile ağır psikiyatrik vakalara hizmet veren, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kovid-19 Psikiyatri Servisi’ndeki yoğun mesai aralıksız devam ediyor. Merkezde test sonucu pozitif çıkan ve yatarak tedavi görmesi gereken akıl hastaları ile ağır psikiyatrik vakaların, hem kendilerine hem de sağlık çalışanlarına zarar vermemeleri için özel önlemler alınıyor. İstanbul’un ilk Kovid-19 Psikiyatri Servisi olarak pandeminin ilk döneminde hizmete giren merkezdeki çalışmaları anlatan uzmanlardan Prof. Dr. Umut Mert Aksoy, “Akıl hastaları ile ağır psikiyatrik vakaların diğer Kovid-19 hastalarına göre kendilerini idame ettirmeleri çok zor. Ruhsal sorunu olup yatarak tedavi gören kişilerin Kovid-19 bulaşma ihtimali değerlendirmesi mümkün değil. Akli veya ciddi psikiyatrik sorunu bulunmayan Kovid-19 hastaları maske takıp, diğer izolasyon kurallarına uyum gösteriyorlar. Ancak özellikle akıl hastaları ve bazı ağır psikiyatrik vakalarda süreç zorlu geçiyor. Bu tür hastalar kendilerini enfeksiyondan koruyamıyorlar. Örneğin hastayı oksijen tüpüne bağlamanız gerektiğinde tepki ve direnç gösteren, hortumu koparıp atanlar oluyor” dedi.

İhmal ediliyorlar



Şiddetli akıl hastalığı olan kişilerin yakınları tarafından daha fazla ihmal edildiğini belirten Prof. Dr. Aksoy, “Böylesi hastalar, hijyen kuralları ve tedbirlere uymakta zorluk çekerken, bu durum hastaları ve sağlık personelini enfeksiyonlara karşı savunmasız hale getiriyor. Ruhsal hastalığı olanlar için hasta odalarındaki telefon ağları ve kablolar çıkarıldı böylelikle hastalar için boğulma riski ortadan kaldırıldı. Psikiyatri servisinde sigara içmek yasaklanırken, hastaların nikotin istekleri, nikotin transdermal yama gibi nikotin replasman tedavileri ile giderilmeye çalışılıyor” bilgisini verdi.