Endoskopi önlemleri

Buna göre, elektif girişimler ertelenecek. Endoskopi üniteleri hasta randevularını, işlemden önce en az süre bekletecek şekilde düzenleyecek. Kovid-19 hastaları beklemeden işlem odasına alınacak. Tüm endoskopi çalışanlarından kendilerinde ve ailelerinde Kovid-19 enfeksiyon belirti ve bulgularını izlemesi ve saptandığında bunu bildirmesi istenecek.Sağlık Bakanlığı, pandemi döneminde endoskopi ünitelerinde alınması gereken enfeksiyon önlemlerini açıkladı. Buna göre, elektif girişimler ertelenecek. Endoskopi üniteleri hasta randevularını, işlemden önce en az süre bekletecek şekilde düzenleyecek. Kovid-19 hastaları beklemeden işlem odasına alınacak. Tüm endoskopi çalışanlarından kendilerinde ve ailelerinde Kovid-19 enfeksiyon belirti ve bulgularını izlemesi ve saptandığında bunu bildirmesi istenecek.Bakanlık ayrıca, tüm personele Kovid-19 korunma yöntemleri hakkında periyodik eğitimler verilmesi, Kovid-19 hastaları için ayrı bir bekleme salonu oluşturulması, sağlık personelinin tıbbi maske ile yüz koruyucu kullanması kurallarına uyulmasını istedi.