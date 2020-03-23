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23.03.2020 - 20:35 |

Enes Batur: Gerçek Kahraman filmin konusu nedir? Enes Batur: Gerçek Kahraman nerede çekildi, oyuncuları kimlerdir?

Enes Batur: Gerçek Kahraman filmi bu akşam Show TV ekranlarında izleyici ile bulaşıyor. Ünlü Youtuber Enes Batur'un başrolde oynadığıEnes Batur: Gerçek Kahraman filmi ile ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki Enes Batur: Gerçek Kahraman filmi nerede çekildi, konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

Enes Batur: Gerçek Kahraman filmin konusu nedir? Enes Batur: Gerçek Kahraman nerede çekildi, oyuncuları kimlerdir?

FİLMİN OYUNCULARI

Enes Batur (Enes Batur)
Ömer Başdoğan (Ömer)
Altan Erkekli (Master)
Damla Aslanalp (Işın)
Kanbolat Görkem Arslan (Tan Veyder)
Ebru Ojen Şahin (Ceyda)
Selin Deveci (Blackear)
Ramin Nezir (Blue Mask)
Resul Doğan (Resul)
Gökhan Güngör (Grubengas)
Cansu Bulut (Yaube)
Buket Dereoğlu (Alev Veyder)[2]
Rengin Samurçay (Şadiye)
Seyithan Özdemir (Barut)
Atilla Pekdemir (Atilla)
Atakan Özyurt (Atakan)
Bilal Hancı (Bilal)
Fatih Yasin (Fatih)
Halil Söyletmez (Halil)
Ruhi Çenet (Ruhi)
Şeyda Erdoğan (Şeyda)
Burak Güngör (Burak)
Buse Plan (Buse)
Murat Sungurtekin (Enes Batur'un amcası)

FİLMİN KONUSU

Enes Batur: Gerçek Kahraman, Youtube hesabında paylaştığı eğlenceli ve komik videolarla popülerleşen Enes Batur’un rol aldığı “Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?” filminin devam halkası. İlk filmde içine kapanık, çevresi tarafından dışlanan bir çocuk olan Enes Batur’un hayallerinin peşinden koşma hikayesi anlatılmıştı. Bu filmde ise Enes Batur’u Adalet Savaşçıları’na katılmış ve sonunda da bir kahramana dönüşen genç olarak izleyeceğiz

Eve gitmemek için yola uzandıAnkara'da, yasağa rağmen dışarıya çıkan yaşlı vatandaş, polis tarafından eve götürülmek istenince yere uzandı. Uzun uğraşlar sonucu polis tarafından ikna edilen kişi evine götürüldü.
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