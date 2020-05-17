Enes Batur kimdir, kaç yaşında, nereli? Enes Batur Hayal mi Gerçek mi filmi konusu nedir, nerede çekildi? Başrol oyuncuları...

ENES BATUR KİMDİR?

9 Nisan 1998'de doğan Enes Batur, YouTuber ve oyuncu. Enes Batur; YouTube'da paylaştığı videolar ile tanındı. 2017'de düzenlenen 44. Altın Kelebek Ödülleri'nde ilk kez dağıtılan En İyi YouTuber/Instagrammer Ödülü kendisine verildi; ancak daha sonra geri alındı. 2018'de düzenlenen 5. Altın Palmiye Ödülleri'nde Yılın Sosyal Medya Fenomeni Ödülü'nü kazandı. Başrollerini Ceyda Düvenci ve Bekir Aksoy ile paylaştığı ilk filmi Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?, 19 Ocak 2018'de vizyona girdi. 2. Filmi Enes batur gerçek kahraman 31 Mayıs 2019'da vizyona girdi.

23 Mayıs 2019'da Damla Aslanalp ile evlendiği konuşulmuştu.

ENES BATUR: HAYAL Mİ GERÇEK Mİ KONUSU NEDİR?



Enes Batur içine kapanık bir çocuktur. Polis olan babası ve hemşire olan annesi ile neredeyse hiç zaman geçiremez. 6 yaşındayken babası Enes Batur'a bilgisayar alır ve tüm dünyası o olur. O, okulda da her zaman dışlanan bir çocuk olmuştur. Çocukluğundan beri çevresindeki herkes tarafından sevilmenin hayalini kuran Enes'in artık başka bir hayali daha vardır; YouTuber olmak. Fakat bu hayali ailesi tarafından desteklenmez, üniversite sınavına hazırlanması için onu zorlarlar. Enes, zor bir karar vermek zorunda kalır; ya hayallerinin peşinden koşup YouTuber olacaktır ya da üniversite sınavına çalışacaktır.



FİLMİN OYUNCU KADROSU



Enes Batur

Ceyda Düvenci

Bekir Aksoy

Bilal Hancı

Atakan Özyurt

Fatih Yasin

Uras Benlioğlu

Yusuf Aktaş

Baturay Anar

Başak Karahan Kaya

Giray Berk

Muhammet Burak Güngör

Şeyda Erdoğan

Sude Çınar

Berk Güler

Duru Önver

Çağla Demirel

Efecan Koçyiğit

