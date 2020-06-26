MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Engelli Fatih'in ailesi, acı haberin Liberyalı sevgilisine ulaştırılmasını istedi
ABONE OL
26.06.2020 - 11:30 | | DHA

Engelli Fatih'in ailesi, acı haberin Liberyalı sevgilisine ulaştırılmasını istedi

Adana'da, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden yüzde 82 engelli bilişim uzmanı Fatih Öztürk'ün ailesi, acı haberi 4 yıldır aşk yaşadığı Liberyalı sevgilisi Pinky M. Prosser'e ulaştırılmasını istedi. Fatih'in ağabeyi Davut Öztürk, "Kız arkadaşı ölüm haberini duydu mu bilemiyoruz. Biz kendisine ulaşamadık, onun bulunduğu yerde internet ve iletişim sorunu var. Ona Fatih'in öldüğü bildirilsin istiyoruz" dedi.

Engelli Fatih'in ailesi, acı haberin Liberyalı sevgilisine ulaştırılmasını istedi

Adana Yüreğir Devlet Hastanesi'nin bilgi işlem bürosunda çalışan yüzde 82 engelli bilişim uzmanı Fatih Öztürk(35) , 2016 yılında internet üzerinden Liberya Cumhuriyeti'nde yaşayan Pinky M. Prosser (26) ile tanıştı.

Kısa sürede arkadaş olan ikili evlenmeye karar verdi, ancak Pinky M. Prosser Türkiye'ye gelemedi. Çiftin, sorunun çözümü için yaptığı tüm girişimler, sonuçsuz kaldı.

Sevgilisine kavuşmak ve iki ülke arasında dostluk köprüsü kurmak isteyen Fatih Öztürk, solunum yetmezliğine bağlı olarak kalp krizi geçirip, hayatını kaybetti. Öztürk'ün cenazesi Buruk Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

KIZ ARKADAŞINA ULAŞAMADIK

Kardeşini mezarı başında ziyaret eden ağabeyi Davut Öztürk (40), acı haberin Liberyalı sevgilisi Pinky M. Prosser'e ulaştırılmasını istedi.

Öztürk, "Ölümü aniden oldu, hiç beklemiyorduk. Evde nefes alamayınca hastaneye götürdük, 20 dakika sonra ölüm haberini aldık. Hayalleri vardı, evlenmek istiyordu. Kız arkadaşı ölüm haberini duydu mu bilemiyoruz. Biz kendisine ulaşamadık, onun bulunduğu yerde internet ve iletişim sorunu var" dedi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Liberyalı sevgilisiyle 3 yıldır evlenemiyor

Engelli Fatihin ailesi, acı haberin Liberyalı sevgilisine ulaştırılmasını istedi

    Vampir kelebek yine ortaya çıktı!Doğu Karadeniz'de 2007'den bu yana görülen, son birkaç yılda sayıları artan, özellikle havaların ısınmasıyla ortaya çıkan ve 'vampir kelebek' olarak bilinen kelebek türü, bu yıl da yumurtadan çıkarken, tarım alanlarında görüldü. Bitkilerin zayıflatan ve kurumasına neden olan kelebeklerle etkin mücadele için laboratuvarda geliştirilen bitkisel ilaçlar kullanılacak.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika deprem haberleri: Ege sallandı! İstanbul, İzmir ve Manisa'dan hissedildi

    Son dakika deprem haberleri: Ege sallandı! İstanbul, İzmir ve Manisa'dan hissedildi

    Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Açıklandı, emeklilik...

    Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Açıklandı, emeklilik...

    Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’dan 10 hayati öneri

    Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’dan 10 hayati öneri

    Engelli Fatih'in ailesi, acı haberin Liberyalı sevgilisine ulaştırılmasını istedi

    Engelli Fatih'in ailesi, acı haberin Liberyalı sevgilisine ulaştırılmasını istedi

    Sıradaki Haber