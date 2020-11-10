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10.11.2020 - 11:28 | | AA

Enkazdan 10 saat sonra çıkarılan Günay Özışık hayata tutundu

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde Doğanlar Apartmanı enkazından 10 saat sonra çıkarılan 15 yaşındaki Günay Özışık, enkaz altındayken kendisine sürekli kurtarılacağını söylediğini, soğukkanlı olmaya çalıştığını, telefonla oyun oynadığını ve videolar çektiğini söyledi.

Enkazdan 10 saat sonra çıkarılan Günay Özışık hayata tutundu

Günay Özışık, depreme 2 yıl önce taşındıkları Bayraklı ilçesindeki 7  katlı Doğanlar Apartmanı'nın 4. katındaki evlerinde, kuzeni Ahmet Özışık ile  birlikteyken yakalandı. Enkaz altındayken cep telefonuyla  babasını arayan Ahmet  Özışık, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarıyla  3 saat sonra kurtarıldı.

Enkaz altından 10 saat sonra çıkartılan Günay Özışık, enkaz  altındayken çektiği videolarla gündeme geldi.

Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde 6 gün süren  tedavisinin ardından aynı hastanenin Nöroloji Bölümüne nakledilen Günay Özışık,  sağlığına kavuşup okuluna döneceği günün hayalini kuruyor.

"ENKAZ ALTINDA 'YARDIM EDİN' SESLERİNİ DUYDUM"

Günay Özışık, doğduğu yıl olan 2005'te İzmir'de  depremler olduğunu, hayattaki en büyük korkusunun deprem yaşamak olduğunu ve  bunun başına geldiğini söyledi.

Depremin yaşandığı cuma günü evde kuzeniyle dizi izlediklerini  belirten Özışık, şöyle dedi:

"Deprem oldu, bir süre bekledikten sonra bitti zannettim. Evin  kapısını açıp çıkacaktım, ama iyi ki çıkmamışım. Koridor o anda yıkıldı. Ben  biraz aşağıya doğru, banyo tarafına doğru sürüklenmişim. Ahmet yukarıda kalmış.  Bir açtım gözümü kafam yarılmış. Kafamın üzerinde dolap ve kolon vardı. Amcam  geldi Ahmet'i kurtardılar.  Babam enkaza gelince evimizi klimalardan bulmuş.  'Deprem anında kaçmaya çalışacaklardır onun için koridor tarafındadır.' demiş. O  sayede ekipler beni 10 saat sonra çıkardı. Enkazda yanımdan sesler geliyordu.  'Yardım edin' diyorlardı. Sonra bazıları kesildi."

"TELEFONLA OYUN OYNADIM"

Özışık, enkaz altında çok zor saatler yaşadığını, korktuğunu, üşümeye  ve bacaklarını hissetmemeye başladığını ancak cep telefonunu bulmasıyla biraz  rahatladığını anlattı.

Özışık, şunları dile getirdi:

"Teyzem aradı beni ama telefonum çekmiyordu. Yanımda enkazın altında  kaldığımız amcamın oğlu vardı. Onun telefonu çekiyordu. O babasına ulaşınca benim  içim biraz da olsa rahatladı. O an için 'Kurtulacağız zaten soğukkanlı olayım.'  dedim. Ondan sonra kurtulacağım için telefonla oyun oynadım ve video çektim.  Enkaz altındayken hep 'Kurtulacağım' diyordum zaten, 'Kurtulunca haberim olur,  ünlü olurum' diye düşündüm ve telefonumla videolar çektim."

Özışık, arama kurtarma ekiplerinin kendisine kamera ile ulaştıkları  anı hala unutamadığını dile getirerek, "O anda bir ışık geldi. İtfaiyecilerin  sesini duyunca sevindim, umudum biraz daha arttı. Onlara bilincim açık kalsın ve  korkmayayım diye 'Gitmeyin' dedim. Kurtarıldığım an çok sevindim. Bunu tarif  edemem. Yoğun bakım süreci biraz zor geçti. Ama artık daha iyiyim. Babama,  anneme, abime ve tüm sevdiklerime kavuştum." diye konuştu.

Anne Olcan Özışık da Günay ve kuzeninin enkazdan kurtarılması için  saatlerce dua ettiğini belirterek, "Allah'a şükürler olsun, yıkılan apartmandan  sağ salim çıktılar. Eşim bu süreçte çok soğukkanlıydı. Ekiplere çalışmalarında  yardımcı oldu. Artık ben Günay'ın doğum gününü 30 Ekim olarak kabul ediyorum.  Oğlum yeniden doğdu. Hızla sağlığına da kavuşuyor. Biz o binaya 2 yıl önce kiracı  olarak taşındık. Binanın durumunu bilmiyorduk. Oğlum iyileştikten sonra tüm yasal  haklarımızı kullanacağız." dedi.

 

 

    Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 10 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 529 kişiye hastalık tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 1 oldu, son 24 saatte 2 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 342 bin 501'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayımız 3.000’i geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız." dedi.
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