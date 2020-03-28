Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Enrique Iglesias'ta da olan situs inversus durumuna sahip kişilerin özelliği hangisidir? sorusu yarışmacıya yöneltildi. Yarışmacı 30 bin liralık soruya ne yanıt verecek? Peki Enrique Iglesias'ta da olan situs inversus durumuna sahip kişilerin özelliği hangisidir?

DOĞRU CEVAP: A: İç Organlarının yeri terstir

SİTUS İNVERNUS NEDİR?

Situs inversus, torasik ve abdominal organların ayna şeklinde yer değiştirmesi hâlidir ve nadir rastlanan anormal bir durumdur. Situs inversus terimi Latince kökenli "iç organların yer değiştirmiş olması" anlamına gelen "situs inversus viscerum" deyiminden gelmektedir.

Dekstrokardi (kalbin göğüsün sağ tarafında olması) 1452-1519 yıllarında Leonardo da Vinci tarafından görülmüş ve çizilmiş, daha sonra da Marco Aurelio Severino tarafından 1643 yılında tanınmıştır. Ancak, situs inversus ilk kez bir asır sonra Matthew Baillie tarafından tanımlanmıştır.

Situs inversus %0,01 oranında görülür.

Nedenler

Genellikle otozomal resesif geçişli olup tek yumurta ikizlerinde X'e bağlı geçiş gösterebilmektedir. Situs inversus totaliste konjenital kalp hastalığı riski situs solitus ile hemen hemen aynıdır (%3-5).

Kişiler herhangi bir sebepten dolayı tıbbi bir tedavi görmedikçe, kendilerinde situs inversus totalisin bulunduğunun farkına varamayabilirler. Yer değiştirmiş organlara tedavi uygulanmasına gerek yoktur çünkü yerleri değiştirilemez ancak bazı anormallikler ve bozukluklar dahilinde tedavi gerekebilir.

Bilim adamları bu durumun genlerin mutasyona uğramasından dolayı olduğunu söyleseler de buna asıl kaynaklanan bulgu halen bilinmemektedir.