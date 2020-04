Entübe hasta ne demek? Türkiye'de entübe hasta sayısı kaça yükseldi?

Entübe olmak nedir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Corona virüsünde Türkiye ve dünyada etkisini sürdürmesi ve her geçen gün vaka sayılarının artmasının ardından tıp alanında kullanılan birçok terim hayatımıza girdi. Corona virüse karşı her geçen gün yeni bir önlem alınırken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından her gün akşam saatlerinde Türkiye'deki corona virüs vaka sayıları hakkında açıklamalar yapılıyor. Peki Entübe nedir, ne anlama geliyor? İşte merak edilen o soruların yanıtları

ENTÜBE NEDİR?

Entübasyon, solunumun veya solunum yolunun güvenliğinin bozulması ya da bozulma riskinin oluşması durumunda hava yolunun korunması, devamlı havalandırma sağlanması, gerekirse ilaç verilmesi amacıyla, suni solunuma geçmek için laringoskopi veya özel aparatlar yardımıyla solunum yoluna ağız ya da burun yoluyla özel bir tüp yerleştirilmesi işlemidir.

Kendi kendine yeterli soluk alamama durumu olarak da tanımlanabilen solnum yetmezlikli hastaları solunum cihazına bağlayabilmek için ağızdan nefes borusuna ulaşan bir boru takmak gerekir. Bu boru takma işlemine "entübasyon" denir.

Ayrıca pek çok ameliyatta, ameliyatı yapabilmek için hastayı uyutmak ve kaslarını gevşetici ilaçlar vermek gerekir. Bu ilaçlar hastanın kendi kendine nefes almasına engel olduğundan ameliyat süresince hastanın solunum cihazına bağlanması ve bunun için de entübe edilmesi gerekir.

ENTÜBE HASTA NE DEMEK?

Hasta normal solunumunu devam ettiremediği için suni solunum oluşturmak adına uygulanan entübe işlemi sonrası vakaya entübe hasta adı veriliyor. Entübe hastalar kendilerine bağlanan suni solunum ile birlikte nefes alıp verme işlemlerini gerçekleştiriyorlar.

Hastanın solunum yetmezliğine yol açan durumu ortadan kalkar veya hafifler, hasta kendi başına yeterli nefesi alır hale gelirse entübasyon işlemi sonlandırılabilir. Bu işleme de tıpta "ekstübasyon" adı verilir. Entübasyon süresi bazen çok uzayabilir.

TÜRKİYE'DE ENTÜBE HASTA SAYISI KAÇ?

3 Nisan itibariyle açıklanan son rakamlara göre Türkiye'de entübe hasta sayısı 867 olarak açıklandı