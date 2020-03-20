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20.03.2020 - 14:53 | | DHA

Enver Aysever hakkında soruşturma

Gazeteci Enver Aysever hakkında, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.

Enver Aysever hakkında soruşturma

Aysever, Twitter hesabından 19 Mart'ta karikatür paylaştı. Paylaşıma, sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da Enver Aysever hakkında “Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlattı.

Hapşırınca çalışanlar ve müşteriler sağa sola kaçıştıZonguldak'ta halı satan iş yerinde bir kişinin hapşırmasıyla çalışan ve müşteriler panikle kaçacak yer aradı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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