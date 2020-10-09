Epilepsi hastası yolda nöbet geçirdi! Yardımına polisler koştu

Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde yürüyen kimliği bilinmeyen bir kişi yere düştü. Epilepsi krizi geçirdiği değerlendirilen adam için polis ve 112 ekibine haber verildi.

Kısa sürede olay yerine gelen motosikletli polis ekibi, yere düşen kişinin çevresindeki kalabalığı dağıtırken bir polis memuru da yere düşen kişinin dilinin boğazına kaçmaması için müdahalede bulundu.

Polis ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı.