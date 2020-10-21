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21.10.2020 - 17:28 | | DHA

Epilepsi nöbeti geçirince bisikletten yola düşen hamile kadın yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 4 aylık hamile olan Betül S., epilepsi nöbeti geçirmesi sonucu kullandığı elektrikli bisikletten düşerek, yaralandı.

Epilepsi nöbeti geçirince bisikletten yola düşen hamile kadın yaralandı

Kaza, saat 16.00 sıralarında, Bursa- Ankara yolunun İnegöl girişindeki köprülü kavşakta meydana geldi. Betül S. (23), kullandığı elektrikli bisikletten, epilepsi nöbeti geçirirken düştü.

Bisikletle birlikte yola düşen, 4 aylık hamile Betül S., yaralandı. Çevredekilerin yardımına koştuğu genç kadın için sağlık ekibi çağrıldı. Sağlık görevlileri, Betül S.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Tedaviye alınan genç kadın ile karnındaki bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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