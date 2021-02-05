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05.02.2021 - 07:00 | | MELTEM GÜNAY İstanbul

‘Epilepsiyi cinlerle ilişkili sanıyorlar’

Türk Epilepsi ile Savaş Derneği tarafından gerçekleştirilen ‘Epilepsi Farkındalık Araştırması’nın sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre toplumun yüzde 6’sı epilepsinin bulaşıcı olduğuna inanıyor. Her 5 kişiden ikisi yakınlarının epilepsili bir bireyle evlenmesini istemiyor.

‘Epilepsiyi cinlerle ilişkili sanıyorlar’
MELTEM GÜNAY İstanbul

Dünyada her 100 kişiden birinin, ülkemizde de yaklaşık 1 milyon kişinin epilepsi hastası olduğunu belirten Türk Epilepsi ile Savaş Derneği Başkanı Prof. Dr. Naz Yeni, “Günümüzde hâlâ epilepsiyi cinlerle perilerle ilişkilendiren insanların olması bizi çok üzüyor. Epilepsi sanıldığı gibi bizlerden çok uzak, bizim başımıza asla gelmeyecek bir hastalık değil. Kafa travması, beyin tümörü, menenjit, ışın tedavisi sonrası bile epilepsi gelişebilir” dedi.

Uzun bir yolculuk

Prof. Dr. Yeni, araştırma sonuçlarını da şöyle değerlendirdi: “Toplumun yüzde 6’sı epilepsinin bulaşıcı olduğuna inanıyor. Her 5 kişiden 1’i ‘İşveren olsam epilepsi hastası bir bireyi işe almak istemem’ diyor. Her 5 kişiden 2’si yakınlarının epilepsili bir bireyle evlenmesini istemiyor. Bir başka çarpıcı sonuç da hâlâ epilepsinin cinli perili bir hastalık olduğuna inananların oranının yüzde 5 olması.”

‘Epilepsiyi cinlerle ilişkili sanıyorlar’



‘Ne alakası var diyoruz’

Türk Epilepsi ile Savaş Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nerses Bebek, kampanyanın bu yıl ki ana mesajının, ‘Epilepsinin okuyamamakla, çalışamamakla, iş hayatında başarılı olamamakla #NeAlakasıVar! olduğunu kaydetti. Bebek, bu yıl kampanya elçisinin şarkıcı Murat Dalkılıç olduğunu belirterek, “Dalkılıç’ın farkındalık elçimiz olması bizleri çok mutlu etti” dedi.

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