Erbil Tuşalp’e veda

Tedavi gördüğü İzmir Başkent Hastanesi’nde 5 Eylül’de KOAH hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Milliyet Gazetesi eski Haber Müdürü Erbil Tuşalp’in cenaze törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, siyasetçi Yaşar Okuyan, gazeteci Nazım Alpman ile dostları ve sevenleri katıldı. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da çelenk gönderdi. Soyer, törende yaptığı konuşmada “Türkiye’nin özgür basın konusunda en büyük sınavlarından biri olan 12 Eylül darbesi döneminde Erbil abi gazetecilik dersi verdi. Araştırmacı gazeteciliğin en iyi isimlerinden biriydi. Asla teslim olmadı. Özgürlüğünden, düşüncelerinden taviz vermedi” dedi.

Tuşalp ile birlikte Milliyet’te aynı dönem çalışan gazeteci-yazar Nazım Alpman ise, “Erbil Tuşalp demek belge demekti. Kurşun kalemi ve sarı defterlerine her şeyi not ederdi. Ondan dürüstlük, gerçeklik ve habercilik öğrendim. Anılarını, mücadelesini yaşatacağız” dedi. Tuşalp, törenin ardından İzmir Karşıyaka Doğançay Mezarlığı’nda toprağa verildi.