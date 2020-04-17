Ercüment Ovalı kimdir, ne doktoru? Prof. Dr. Ercüment Ovalı corona virüs ilacını buldu mu?

Koronavirüsü ilaç ve tedavi çalışmalarıyla gündeme gelen doktor Ercüment Ovalı son günlerin en fazla konuşulan isimlerinden oldu. Yaptığı ilaç çalışmalarıyla kamuoyunun yakından takip ettiği isimlerden olan Ovalı'nın hayatı da merak edilerek araştırılıyor. Peki, Ercüment Ovalı kimdir, kaç yaşında? İşte, Dr. Ercüment Ovalı'nın biyografisi ve hakkında merak edilenler.



ERCÜMENT OVALI KİMDİR?



Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın adı 11 Mart'tan sonra, yani koronavirüs salgınının Türkiye’de görülmeye başlamasıyla sıklıkla duyulur oldu. Uzun yıllardır pek çok önemli çalışmaya imza atan bilim insanı Ercüment Ovalı şimdilerde ise koronavirüs hakkındaki çalışmalarıyla ses getiriyor. Ercüment Ovalı'nın virüse karşı çalışma arkadaşlarıyla yaptıkları kamuoyu tarafından heyecanla takip edilirken, ülkemizin yetiştirdiği bu değerli bilim insanının kim olduğu da merak konusu oldu. İşte, şimdilerde özel bir hastanede bilimsel çalışmalarına devam eden Prof. Dr. Ercüment Ovalı hakkında merak edilenler...

1961’de Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde doğdu. Hacettepe Üniveristesi Tıp fakültesinde başladığı tıp eğitimini 1985 yılında 19 Mayıs Üniversitesi'nde, İç hastalıkları ihtisasını aynı üniversitede 1991'de Hematoloji üst ihtisasını 1997’de Marmara Üniversitesi Tıp fakültesinde tamamladı.

Öğretim üyeliği hayatına 1992 KTÜ iç hastalıklarında başlayan Ovalı, 1994’de Doçent 1999 da Profesör oldu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Hematoloji bilim dalında öğretim üyeliği görevini yaparken 1 Aralık 2010’dan sonra Acıbadem Labcell hücre laboratuvarı ve Kordon kanı bankası Mesul Müdürü oldu. 59’u yurt dışı makale olmak üzere 370 den fazla yayına sahip olup, yurt dışı yayınlarının citation oranı 2.5 dir.

Son 18 yıldır hücresel tedavi ürünlerinin geliştirilmesi ve klinik uygulaması ilgili olarak çalışmaktadır. İlk olarak 1998-2007 arasında KTÜ Kemik iliği nakli Merkezi Sorumluluğunu yürüttü. Yine bu süreç içerisinde Sağlık Bakanlığı Kemik iliği nakli Komisyonunda üye ve Kordon kanı bankaları Koordinasyon kurulunda başkan olarak görev yaptı.

2003 yılından sonra KTÜ adına ülkemizin ilk GMP laboratuarının Trabzonda kuruluşunda proje koordinatörü olarak faaliyet gösterdi ve 2007 yılından sonrada bu proje kapsamında GMP şartlarında üretim yeri ruhsatına sahip ilk mesul müdür olarak Mezenkimal kökhücreler başta olmak üzere 14 ayrı hücresel tedavi ürününü ülkemize kazandırdı.

1 Aralık 2010 dan bu yana da Acıbadem sağlık grubu hastaneleri GMP ve Hücre tedavi ürünleri danışmanlığını ve Mesul Müdürlüğünü ile Doku Tipleme Laboratuarları sorumluluğunu yapmakta ve Acıbadem Kozyatağı Kemik iliği nakil merkezinde çalışmaktadır.

Yaptığı önemli çalışmalar arasında , yarı uyumlu nakillerde TCR alfa beta seleksiyonuna ilave olarak APC deplesyonu ile nakil mortalitesi ve komplikasyonlarında 19 hastalık bir seride %50 azalmaya neden olduğunu göstermesi olup bu çalışması devam etmektedir.

Devam eden diğer önemli çalışması ise dünyada ilk kez DMD hastada allogeneik umblikal kord mezenkimal kök hücreleri ile sağlıklı distrofin geninin nakledilebileceğini gösterdiği araştırmasıdır.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.



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