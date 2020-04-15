Ercüment Ovalı: Tüm dünya çalışmalarımızı 23 Nisan'da görecek

Hürriyet gazetesinden Nedim Şener'e açıklamalarda bulunan Ovalı, "Sadece bir ay içinde tüm dünya çalışmalarımızla nereye vardığımızı 23 Nisan'da görecek" ifadelerini kullandı.

5 ÖNERİ SUNDU, 4'Ü KULLANILIYOR

Ovalı, 11 Mart'ta ilk vakanın tespit edilmesinden sonra Sağlık Bakanlığı'na beş öneri sunmuş ve bunların dördü tedavilerde kullanılıyor.

O öneriler şunlar;

1- Kök hücrelerin COVID-19 pnömonisinde kullanılması.

2- IL-6 engelleyicisinin COVID-19 tedavisinde yer alması.

3- Bağışıklık sistemi düşük olanlarda özel olarak virüse karşı üretilmiş T lenfositlerinin kullanılması.

4- Bağışık plazmalarının hızla devreye alınması.

5- Hızla önleyici aşının geliştirilmesi.