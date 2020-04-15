15.04.2020 - 10:28 |
Ercüment Ovalı: Tüm dünya çalışmalarımızı 23 Nisan'da görecek
Corona virüs aşısı geliştirmek için ekibiyle birlikte laboratuvarda kendini karantinaya alan Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan Türkiye'yi heyecanlandıran yeni bir açıklama daha geldi. Ovalı, “Sadece bir ay içinde tüm dünya çalışmalarımızla nereye vardığımızı 23 Nisan’da görecek” açıklamasını yaptı.
Hürriyet gazetesinden Nedim Şener'e açıklamalarda bulunan Ovalı, "Sadece bir ay içinde tüm dünya çalışmalarımızla nereye vardığımızı 23 Nisan'da görecek" ifadelerini kullandı.
5 ÖNERİ SUNDU, 4'Ü KULLANILIYOR
Ovalı, 11 Mart'ta ilk vakanın tespit edilmesinden sonra Sağlık Bakanlığı'na beş öneri sunmuş ve bunların dördü tedavilerde kullanılıyor.
O öneriler şunlar;
1- Kök hücrelerin COVID-19 pnömonisinde kullanılması.
2- IL-6 engelleyicisinin COVID-19 tedavisinde yer alması.
3- Bağışıklık sistemi düşük olanlarda özel olarak virüse karşı üretilmiş T lenfositlerinin kullanılması.
4- Bağışık plazmalarının hızla devreye alınması.
5- Hızla önleyici aşının geliştirilmesi.
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