Erdek'te ilk corona virüs ölümü

Kalp yetmezliği sebebiyle geçtiğimiz günlerde Bandırma Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 72 yaşındaki Huriye Heper’e yapılan testlerde corona virüs teşhisi konulmuştu. Bu gelişme üzerine Huriye Heper’in oğlu Hamit Heper, sosyal medya hesabından, annelerinin yoğun bakımda tutulduğunu, corona virüsünün muhtemelen hastaneden bulaşmış olabileceğini belirterek, kendilerinin de karantina altında tutulduğu bilgisini paylaştı. 72 yaşındaki yaşlı kadın bu sabah hayatını kaybetti. Bununla birlikte Erdek’te corona virüs sebebiyle hayatını kaybeden ilk hasta Huriye Heper oldu.