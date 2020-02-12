Erdoğan- Putin görüşmesiyle ilgili Rusya'dan flaş açıklama! Anlaştılar

Kremlin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya lideri Vladimir Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Kremlin Sarayı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Putin ve Erdoğan'ın görüşmesinde Suriye krizinin ele alındığı bildirildi.

Her iki liderin krizin çeşitli yönleri üzerinde müzakerelere devam ettiği belirtilen açıklamada, özellikle İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kötüleşen durumun ele alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "Görüşmede 17 Eylül 2018’deki Soçi muhtırası dahil Rus-Türk anlaşmalarının tam olarak uygulanmasının önemi vurgulandı. Bu amaçlar için ilgili kurumların aracılığıyla ilave temasların yapılması kararlaştırıldı" denildi.