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25.09.2020 - 17:21 | | DHA

Ereğli’de 2 dönüm ormanlık alan yandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Bölücek köyünde çıkan yangında, 2 dönüm ormanlık alan yandı.

Ereğli’de 2 dönüm ormanlık alan yandı


Öğle saatlerinde Ereğli’ye bağlı Bölücek köyündeki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Köylülerin haber vermesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri geldi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 2 dönümlük alan zarar gördü. Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

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