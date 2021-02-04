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04.02.2021 - 11:49 | | DHA

Eren- 5 Operasyonu'nda teröristlerin tuzakladığı EYP imha edildi

Mardin'de Eren -5 Operasyonu kapsamında Kerboran kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen operasyonda bulunan teröristlerin kullandığı 7 sığınak ve toprağa gömülü olarak tuzaklanmış el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi.

Eren- 5 Operasyonu'nda teröristlerin tuzakladığı EYP imha edildi

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kerboran kırsalında sürdürülen Eren-5 Operasyonu kapsamında Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Çoban Özel Birlik Operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde teröristlerin kullandığı 7 depo ve sığınakta EYP yapımında kullanılan malzemeler ile gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Ayrıca toprağa gömülü olarak tuzaklanmış 1,5 kilo plastik patlayıcı, kablo ve elektrikli fünye tespit edildi. Delil niteliğindeki malzemelere el koyulurken, sığınaklar ve tuzaklanmış EYP imha edildi.

Eren- 5 Operasyonunda teröristlerin tuzakladığı EYP imha edildi

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