Eren Bülbül kimdir? Ne zaman öldü? İyi ki varsın Eren...

Eren Bülbül, Tarbzon'da, 3 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit edildi. Türkiye o gün yasa boğulurken Eren'in 24 Haziran günü attığı 'Biri de çıkıp demiyor ki: Eren iyi ki varsın.' paylaşım yeniden Twitter'da TT oldu. Bu gelişmenin ardından 'Eren Bülbül kimdir? Ne zaman öldü?' sorusu soruldu.

EREN BÜLBÜL KİMDİR, NE ZAMAN ÖLDÜ?

Eren Bülbül 1 Ocak 2002’de Trabzon’un Maçka ilçesinde doğdu. 13 kardeştir. Babası vefat etmiştir. Eren Bülbül 4, 5 yaşından beri fanatik Trabzonspor taraftarıydı. Futbola çok düşkündü.

15 yaşındayken 11 Ağustos 2017'de Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında Türk emniyet güçleri ile PKK üyeleri arasında yaşanan çatışmada şehit edildi.