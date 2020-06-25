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25.06.2020 - 01:17 |

Eren Bülbül kimdir? Ne zaman öldü? İyi ki varsın Eren...

Eren Bülbül, 11 Ağustos 2017'de Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında Türk emniyet güçleri ile PKK üyeleri arasında yaşanan çatışmada hayatını kaybetti. Eren Bülbül'ün 24 Haziran'da 'Biri de çıkıp demiyor ki: Eren iyi ki varsın.' paylaşımı bugün yine gündem oldu. Twitter'da art arda tweetler atılırken 'Eren Bülbül kimdir? Ne zaman öldü?' sorusu sorulmaya başlandı.

Eren Bülbül kimdir? Ne zaman öldü? İyi ki varsın Eren...

Eren Bülbül, Tarbzon'da, 3 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit edildi. Türkiye o gün yasa boğulurken Eren'in 24 Haziran günü attığı 'Biri de çıkıp demiyor ki: Eren iyi ki varsın.' paylaşım yeniden Twitter'da TT oldu. Bu gelişmenin ardından 'Eren Bülbül kimdir? Ne zaman öldü?' sorusu soruldu.

Eren Bülbül kimdir Ne zaman öldü İyi ki varsın Eren...

EREN BÜLBÜL KİMDİR, NE ZAMAN ÖLDÜ?

Eren Bülbül 1 Ocak 2002’de Trabzon’un Maçka ilçesinde doğdu. 13 kardeştir. Babası vefat etmiştir. Eren Bülbül 4, 5 yaşından beri fanatik Trabzonspor taraftarıydı. Futbola çok düşkündü.

15 yaşındayken 11 Ağustos 2017'de Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında Türk emniyet güçleri ile PKK üyeleri arasında yaşanan çatışmada şehit edildi.

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