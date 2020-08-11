Eren Bülbül ölümü nasıl oldu, kaç yaşındaydı? Eren Bülbül kimdir, nerelidir?

Maçka'nın Köprüyanı Mahallesi'ndeki Vazelon Manastırı yakınlarında polis ekipleri ile PKK arasında çıkan çatışmanın ardından, PKK'ya bağlı grup erzak almak amacıyla bölgedeki bir eve girdi. Grubu, girdikleri evden erzak çalarken gören Eren Bülbül durumu jandarma ve polislerden oluşan ekibe haber verdi. Bülbül daha sonra PKK'lıların girdiği evi göstermek için güvenlik güçleriyle birlikte giderken, Jandarma Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte PKK'lıların saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

EREN BÜLBÜL KİMDİR?

Ayşe ve Hasan Bülbül çiftinin çocuğu olarak 1 Ocak 2002 yılında dünyaya gelen Eren Bülbül, Maçka ilçesine bağlı Köprüyanı Mahallesi'ndeki tek katlı evde büyüdü.

Köprüyanı İlkokulu ve Çatak İlköğretim Okulu'ndaki eğitiminin ardından, Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne devam eden Bülbül, 2016 yılında babasını kaybetti.

Çevresinde Trabzonspor'a olan tutkusuyla tanınan Bülbül, okuldan geri kalan zamanlarda yevmiye usulüyle bahçe işlerinde çalışarak ailesinin geçimine katkı sağlamaya çalıştı.

Kısa süren hayat yolculuğu boyunca annesi ve 12 kardeşi ile ekonomik zorluklarla mücadele eden Bülbül, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında yaralandı.

Bülbül, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Bülbül'ün cenazesi, 12 Ağustos 2017'de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılımıyla Maçka Merkez Camisi'nde düzenlenen törenin ardından Köprüyanı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Aynı çatışmada, iki çocuk babası Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik de şehit oldu.

'Bir Eren kaybettim binlerce Eren’im var'





Anne Bülbül, “Yavrumun şehitliği tüm Türkiye’nin acısı oldu. Ben bir Eren kaybettim ama binlerce Eren’im oldu” dedi. Oğlunun vefatının ardından dünyaya gelen erkek torununa Eren, kız torununa da Ceren adını verdiklerini belirten Ayşe Bülbül, çok sayıda kişinin de telefonla kendisine ulaşarak çocuklarına “Eren” adını koyduklarını söylediklerini ifade etti. Eren’in Köprüyanı mahallesinde Türk bayraklarıyla süslenmiş kabri de ziyaretçisiz kalmıyor.

EREN BÜLBÜL'ÜN KANI YERDE KALMADI

Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'in şehit edildiği saldırının faili "Zeynel" kod adlı terörist Mehmet Yakışır, güvenlik güçleri tarafından 15 Temmuz 2018'de Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda ölü ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde kırmızı kategoride yer alan Yakışır'ın, PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu olduğu bildirilmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eren Bülbül, şimdi rahat rahat ismini anabiliriz. O kalleşler cehennemde, sen cennettesin. Kahraman jandarmamızı kutluyorum. PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu 'Zeynel' kod adlı (kırmızı liste) Mehmet Yakışır ve 'Rodi' kod adlı Levent Dayan öldürüldü." ifadelerini kullanmıştı.

Giresun'un Güce ilçesi kırsalında 31 Mayıs 2018'de gerçekleştirilen operasyonda ise gri kategorideki "Soreş" kod adlı Barış Coşkun ve "Berhudan" kod adlı Bedrettin Çeliker öldürüldü. Bu teröristlerin de Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik'in şehit edildiği saldırıyı gerçekleştiren grupta yer aldıkları belirlenmişti.

EREN BÜLBÜL DOĞUM GÜNÜNDE DE ANILMIŞTI

Eren Bülbül doğum gününde de gurur ve özlemle anıldı. TRABZON'da, 3 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül (15), doğum gününde unutulmadı. Sosyal medyada binlerce takipçi, paylaşımlarda bulunarak şehit Eren Bülbül'ün yaş gününü kutladı.

EREN BÜLBÜL'ÜN DOĞUM GÜNÜ SOSYAL MEDYADA BÖYLE KUTLANMIŞTI

'İYİ DOĞDUN EREN'

Takipçiler, şehit Eren Bülbül'ün hafızalara kazınan fotoğraflarını,

'İyi ki varsın Eren, doğum günün kutlu olsun'

'İyi ki varsın Eren, bu millet seni asla unutmayacak'

"Yaşasaydı 18 yaşında bir delikanlı olacaktı. Doğumun ve şehadetin mübarek olsun Eren Bülbül'

'Bu vatanda Erenler bitmez!

Bu vatanda Er bitmez! İyi ki varsın, İyi ki doğdun Eren'

yorumlarıyla sayfalarında paylaşıp, kutlama ve anma mesajları yayımladı.