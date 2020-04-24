Eren İsminin Anlamı Nedir? Eren Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Eren, Türkçe kökenli bir isimdir. Çok eski dönemlerden günümüze kadar gelmiş olan en özel isimler arasında yer alır. Tek başına kullanılabildiği gibi farklı isimlerle bir araya gelme potansiyeli sağlayan adlardan biridir. Türk Dil Kurumu açısından Eren ismi ‘Olağanüstü sezgileriyle bazı gerçekleri gördüğüne inanılan kimse’ şeklinde yer alır.

Eren Ne Demek?

Eren hem TDK açısından hem de gündelik yaşam içerisinde pek çok farklı anlama gelmektedir. Her anlamı ile aileler tarafından büyük ilgiyle karşılanmakta; kız ile erkek çocukları için kullanılan en güzel isimler arasında bulunmaktadır.

- Olağanüstü sezgileri sayesinde birtakım gerçekleri gördüğüne inanılan kişi,

- Deneyimli, akıllı kimseler,

- Dost,

- Hayırlı çocuk,

Her anlamı ile birbirinden güzel ifade eşliğinde tabir edilen bu güzel ismi kız ya da erkek çocukları için kullanabilirsiniz.

Eren, Kur’an’da Geçiyor mu?

Eren Türkiye'de yaygın olarak kullanılan ve Türkçe kökenli en sevilen isimlerinden biridir. Pek çok kişi bu isim hakkında internetten araştırma yaparken, aynı zamanda Kur'an'da geçip geçmediği konusunda da bilgi almaya çalışmaktadır. Eren Kur’an’da geçmemektedir.