Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi bugün açıldı. Bugün gün boyunca 'sakura nedir?' soruları sorulurken Cumhurbaşkanı Erdoğan sakura ağacını erguvan ağacına benzetti. Bu gelişmenin ardından 'Erguvan çiçeği nedir? Arguvan ağacı nasıl?' soruları sorulmaya başlanndı.

ERGUVANIN ÖZELLİKLERİ

erguvan ağacı

Görsel: siteforeverything.com

Erguvanın, botanik adı Cercis siliquastrum’dur.

Baklagiller familyasının bir üyesidir.

10 metreye kadar boylanabilen, tek gövdeli, yaprak döken, ağaççık denilebilecek çalı görünümünde bir bitkidir. (Meraklısına Wikipedia, Erguvan)

Sıcağa ve soğuğa karşı dayanaklıdır.

Kuru, taze, kireçli balçıklı toprak sever.

Toprağa azot bağlar.

Badem ve erik ağaçları gibi çiçekleri yapraklarından önce açar. Buna hermafrodit denir.

erguvan yaprağı

Yapraklar daireye benzer şekilli ve karşılıklı dizilir. Dip kısmı kalp şeklinde ve yaprak uçları yuvarlaktır.

Bol tohum verir.

Meyvesi sonbaharda olgunlaşır ve kış boyunca dalında kalır.

Kış aylarında havalar çok soğuk olursa don olaylarından etkilenebilir ancak havalar güzel giderse erken çiçeklenebilir.

Tohum ve çelikle üretilir.

Hızlı büyüyen bir ağaçtır.

Çiçekler 1,5-2 cm uzunluğunda kırmızı-mor 3-6 tanesi bir arada bulunur. Meyve fasulye biçiminde olup, 7-10 cm uzunluğundadır.

Mart, Nisan, Mayıs aylarında açan çiçekler pembe ve morumsu renktedir.

Erguvan Nerede Yetişir? Nasıl Bakım Yapılır?

Erguvan Çiçeğinin Anavatanı Güney Avrupa ve Batı Asya’dır. Türkiye’de ise Kuzey Anadolu’da Karadeniz kıyılarında da yetişse de Ege ve Marmara Bölgelerinde yaygın olarak yetişir.

Erguvan’ın üretimi tohum ve çelikle yapılır. Tohumlarda kabuk sertliğinden kaynaklanan çimlenme engeli vardır. Bu sebeple erguvan tohumları 2-3 dakika sıcak suda hemen ardından 24 saat boyunca ılık suda bekletildikten sonra nisan ayında ekilir.

Erguvan yapraklarını döken bir bitkidir. -10 dereceden daha soğuk olmayan bir bölgede, ışıklı tam güneş veya yarı gölge ortamlarda yetişebilir. Kuraklığa dayanıklı olan bu bitki hava kirliliğinden de etkilenmez. İstekleri yok denebilecek kadar azdır. Eğer bu şartlar sağlandıysa kış budaması dışında herhangi bir bakım istemez. Budamada dikkat edilecek en önemli şey ise mantar riskinden uzak durabilmek adına açık yara bırakmamaktır.